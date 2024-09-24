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Madarator
ВС России приблизились к трассе Р79 в Харьковской области и угрожают ВСУ нарушением снабжения
Но использовать опцию "отступить", как обычно, украинским солдатам никто не даст: Такой "план победы" Зеленского.

   На харьковском направлении передовые отряды российских штурмовиков сминают очаги украинской обороны, успешно продвигаясь от населённого пункта Песчаное в направлении речного массива Оскола. Чем это грозит, рассказывается в публикации российских ТГ-каналов. Предполагается, как только подразделения ВС РФ смогут закрепиться рядом с лесопосадками, расположенными рядом с асфальтовым шоссе Р79, то оборонительные позиции ВСУ на местности получат тот самый холодный душ в виде слишком усеченного снабжения.

   Так, успехи штурмовых подразделений за прошлый день составили 2000 метров, позволяя приблизиться к н.п. Кругляковка. Теперь до дороги с твердым покрытием, представляющей собой важный логистический маршрут украинской армии, осталось пройти, примерно, те самые 2 километра.



   Накал борьбы за выход к важной транспортной артерии настолько высокий, что помимо ставших современной классикой любого пехотного боя fpv-коптеров, стороны используют ствольную и реактивную артиллерию вместе с иной тяжелой бронетехникой.



Установление контроля над ротным опорным пунктом ВСУ восточнее Кругляковки


   В случае если успех ВС России здесь будет продолжен, ряд украинских подразделений, держащих оборону на купянской ЛБС, окажутся в оперативном окружении, выход из которого будет непременно сопровождаться усиленными потерями в живой силе и механизированных средствах передвижения.

#харьковское направление #купянское направление
1
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Российские войска приближаются к населённому пункту Колесниковка в Харьковской области
Генштаб ВСУ фиксирует тяжелое положение на покровском и купянском направлениях
Один из ключевых командных пунктов ВСУ на харьковском направлении поражен 2-мя "Искандерами"
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