Но использовать опцию "отступить", как обычно, украинским солдатам никто не даст: Такой "план победы" Зеленского.

На харьковском направлении передовые отряды российских штурмовиков сминают очаги украинской обороны, успешно продвигаясь от населённого пункта Песчаное в направлении речного массива Оскола. Чем это грозит, рассказывается в публикации российских ТГ-каналов. Предполагается, как только подразделения ВС РФ смогут закрепиться рядом с лесопосадками, расположенными рядом с асфальтовым шоссе Р79, то оборонительные позиции ВСУ на местности получат тот самый холодный душ в виде слишком усеченного снабжения.

Так, успехи штурмовых подразделений за прошлый день составили 2000 метров, позволяя приблизиться к н.п. Кругляковка. Теперь до дороги с твердым покрытием, представляющей собой важный логистический маршрут украинской армии, осталось пройти, примерно, те самые 2 километра.









Накал борьбы за выход к важной транспортной артерии настолько высокий, что помимо ставших современной классикой любого пехотного боя fpv-коптеров, стороны используют ствольную и реактивную артиллерию вместе с иной тяжелой бронетехникой.









Установление контроля над ротным опорным пунктом ВСУ восточнее Кругляковки





В случае если успех ВС России здесь будет продолжен, ряд украинских подразделений, держащих оборону на купянской ЛБС, окажутся в оперативном окружении, выход из которого будет непременно сопровождаться усиленными потерями в живой силе и механизированных средствах передвижения.