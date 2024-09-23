Это не первый такой случай и скорее всего не последний.

Необычный способ применения так называемых «зубов дракона» нашли местные строители, аффилированные с украинской армией. Вместо закапывания защитных бетонных тетраэдров по периметру оборонительной линии, призванной сдержать плотный натиск армии РФ, неизвестные лица, отвечающие за строительство сектора обороны ВСУ на покровском направлении, создали нелегальную свалку из защитных пирамид. Соответствующие кадры были сняты в городе Мирноград Донецкой области местным жителем. На кадрах видны хаотично разбросанные тяжеловесные конструкции. О том, что это не стратегический замысел украинских командиров, а попросту спонтанная концентрация дорогостоящих бетонных объектов, свидетельствует сделанная без особого смысла скученная композиция. Об этом пишет портал «Страна.ua».

Сам Мирноград находится в 10 километрах от Покровска, к которому движутся передовые группы ВС РФ.





И что хуже всего, так это блокирование как минимум трех асфальтовых шоссе снабжающих крупный логистический хаб украинской армии, с одновременным разрушением мостовых переходов в округе. При этом исправить ситуацию у украинских бригад вряд ли получится: ЛБС уже находится на дистанции прямого удара fpv-коптерами и ствольной артиллерией ВС России.

Что интересно, выпрашиваемые на протяжении нескольких лет американские истребители американских союзников Киева F-16 стоят в защитных укрытиях Западной Украины: украинское командование, получив печальный опыт использования одномоторных истребителей, не спешит организовать деблокаду Покровска.