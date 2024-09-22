Причиной кораблекрушения стал шторм, которому потребовалось всего 2 минуты, чтобы отправить яхту на дно.

Суперяхта Bayesian, не сумевшая пережить атаку морской невзгоды, утонувшая рядом с Сицилией, таит в себе множество секретов. Причем одна из таких тайн является критически важной для западных спецслужб. Речь идёт о содержимом защищенных от воды сейфов, в которых, по некоторым расчётам, должна находиться архиважная разведывательная информация. Соответствующими сведениями располагают корреспонденты ТВ-канала CNN, имеющие информаторов в среде следователей, непосредственно работающих с причиной резонансного кораблекрушения.

Как указано в источнике, прокуроры итальянского государства считают, что корабль, находящийся на дне рядом с Сицилией, таит в своих недрах целую кипу конфиденциальных документов, в которых описываются оперативные действия ряда западных разведок.









Почему так думают итальянские следователи? Потому что в момент плавания на яхте был Майкл Линч – западный миллиардер, участник путешествия, располагающий самыми тесными связями с британской, американской и иными разведками. Причем такие контакты были установлены посредством коммерческих организаций, деятельность которых заключается в работе по направлениям кибербезопасности. Одной из таких компаний является Darktrace.

Как указывается в материалах дела, в одной из кают находится габаритный сейф для морских путешествий, стойкий не только ко внешнему механическому воздействию, но и располагающий защитными свойствами против морской среды. Содержимое защищенного хранилища так же известно – это жесткие диски с высокой криптостойкостью. Данные на таких накопителях сверхсекретны.

В настоящий момент водолазы исследуют остовы судна, чтобы понять, каким наиболее подходящим образом достать корабль с морской пучины. Сделано должно быть так, чтобы хранящееся в резервуарах топливо не вытекло и не пострадали те самые жесткие диски.

Причем в соответствии с нормативными документами Италии, если судно будет поднято, то все расходы по подъему должна оплатить собственница корабля. То есть жена Линча.

Причиной кораблекрушения стал шторм, которому потребовалось всего 2 минуты, чтобы отправить яхту на дно. Известно, что разрушенный корпус Bayesian находится рядом с Палермо.