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Madarator
С 1 декабря российским ученым заблокируют доступ к Большому адронному коллайдеру
Как вносить взносы, так Россия давай плати, а как Белый дом отмашку дал - так Россия уходи.

   Сотни российских ученых останутся без доступа к Большому адронному коллайдеру. Такое решение приняла Европейская организация по ядерным исследованиям. Управленцы ЦЕРН хотят изгнать отечественных специалистов с архиважного объекта. Решение вступит в силу 1 декабря. Помимо отлучения от изучения общеевропейского проекта, ученые с российской пропиской лишатся вида на швейцарское и французское жительства. В качестве решения, способного отменить изгнание российских ученых, специалистам предложат уйти из отечественных институтов и на постоянной основе устроиться в иностранные научные организации.



   А вот с российскими учеными, которые трудятся в России над местным коллайдером NICA, состоящими сотрудниками Объединенного института ядерных исследований, контракт, по предложению европейской стороны разорван не будет. Таковых насчитывается 270 человек.

   И как итог, заключает издание Nature, необдуманный шаг европейских ученых функционеров не сделает науку лучше, а скорее разрушит её. Ведь одними из авторов Большого адронного коллайдера были научные специалисты из России, и без их участия прогресс в изучении физики высоких энергий кратно замедлится.

   Но намного меньше расстроены «увольнением» отечественных специалистов российские руководители ряда засекреченных объектов: ведь возвращение на Родину ряда крупных исследователей поможет вызывать ощутимый прогресс уже в РФ. Потому что на территории России очень много наукоградов и закрытых исследовательских центров, куда вернувшиеся заслуженные деятели физики высоких энергий непременно вольются.

#санкции против россии #санкции на россию #санкции запада #большой адронный коллайдер
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