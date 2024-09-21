Как вносить взносы, так Россия давай плати, а как Белый дом отмашку дал - так Россия уходи.

Сотни российских ученых останутся без доступа к Большому адронному коллайдеру. Такое решение приняла Европейская организация по ядерным исследованиям. Управленцы ЦЕРН хотят изгнать отечественных специалистов с архиважного объекта. Решение вступит в силу 1 декабря. Помимо отлучения от изучения общеевропейского проекта, ученые с российской пропиской лишатся вида на швейцарское и французское жительства. В качестве решения, способного отменить изгнание российских ученых, специалистам предложат уйти из отечественных институтов и на постоянной основе устроиться в иностранные научные организации.









А вот с российскими учеными, которые трудятся в России над местным коллайдером NICA, состоящими сотрудниками Объединенного института ядерных исследований, контракт, по предложению европейской стороны разорван не будет. Таковых насчитывается 270 человек.

И как итог, заключает издание Nature, необдуманный шаг европейских ученых функционеров не сделает науку лучше, а скорее разрушит её. Ведь одними из авторов Большого адронного коллайдера были научные специалисты из России, и без их участия прогресс в изучении физики высоких энергий кратно замедлится.

Но намного меньше расстроены «увольнением» отечественных специалистов российские руководители ряда засекреченных объектов: ведь возвращение на Родину ряда крупных исследователей поможет вызывать ощутимый прогресс уже в РФ. Потому что на территории России очень много наукоградов и закрытых исследовательских центров, куда вернувшиеся заслуженные деятели физики высоких энергий непременно вольются.