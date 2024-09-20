Инициативы демократов превращают США в бастион мракобесия и страну потерянных возможностей. А ведь раньше всё было наоборот.

Не желая наблюдать, как идеи, заложенные прогрессивными мыслителями Нового времени и последователями точно таких же мыслей из Советского Союза, реализовавших множество актуальных идей, направленных на развитие общей судьбы человечества и освоения космоса, выродившихся к настоящему времени в пучок глупых концепций, не имеющих ничего общего с настоящим хорошим, Илон Маск опубликовал интересный личный комментарий. Богатый филантроп и успешный американский бизнесмен в своей соцсети отметил, что был бы только рад покинуть планету Земля и осуществить межпланетный перелёт, если бы он располагал такой возможностью. В качестве объекта перелета руководитель корпорации SpaceX назвал ту самую красную планету. По мнению Илона, именно на Марс он мечтал бы улететь.

Вопрос, где Маск видит себя жителем Марса, задал один из его подписчиков.









Информацию о том, что человечеству нужно больше думать о межзвездных перелетах, чем о политическом и иных противостояниях на нашей Голубой планете, Маск публикует на постоянной основе. Причем больше всего знаменитый бизнесмен видит проблему не в пустых растратах потенциала ведущими странами мира, желающими выиграть личное геополитическое противостояние, а закрытием глаз на гипотетический шанс удара по Земле крупного планетоида. Как заявил общественный деятель, на самом деле есть высокая вероятность, что жизнь на нашей планете полностью остановится, как только гигантский космический объект на большой скорости протаранит земную поверхность. Причем сбить такой метеорит теоретически можно, тем самым отклонив его от опасной траектории, но для этого космическое тело нужно заблаговременно обнаружить, с чем есть серьёзные проблемы у современных ученых.