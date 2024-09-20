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Madarator
Болгария попросит ЕС запретить импорт яиц из Украины
Деятельность украинских агрокорпораций катком уничтожает мелких европейских производителей фермерской продукции.

   Болгарские власти выступят с предложением к руководству ЕС заблокировать импорт украинских яиц на территорию Евросоюза. Соответствующая публикация появилась на портале «Украина.ua». Корреспонденты издания узнали, что болгарские чиновники напишут официальное письмо в Совет ЕС 23 сентября. В документе на имя профильного европейского комитета, занимающегося сельским хозяйством, будет высказана просьба в полном ограничении завоза украинских яиц в европейское государство.

   Как узнали журналисты, глава сельского хозяйства и продовольствия республики Георгий Тахов после посещения собрания с местными сельхозпроизводителями, акцентировал внимание на проблемы болгарских фермеров. Речь шла о скачкообразном росте импорта. Так же подымался вопрос слабой защиты болгарского производителя. В качестве действенной меры предлагается использовать соответствующий охранный протокол.

На ряд украинских товаров не действуют заградительные пошлины ЕС. Отсюда и все проблемы у местных производителей.

   Болгарский управленец высказался против украинских с\х производителей, действия которых разоряют фермеров республики неконкурентными методами. По его словам, это сильная проблема прямо сейчас.

   По словам высокопоставленного функционера, из этого тупика есть вполне очевидный выход: запустить протокол ограничений, работающих после того, как экспортный лимит, установленный для определенной страны, превышен. Это касается подъема порога экспорта такой продукции, как мясо, яйца и овощи.

#новости #болгария и украина
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