В Бухаресте до сих пор идут жаркие споры, как бороться с "Геранями". Пока что остановились на наблюдении и визуальном "перехвате".

Немецкие корреспонденты Frankfurter Allgemeine Zeitung получили доступ к теме беседы между украинскими дипломатами и соответственно румынскими. Первые во время официальных переговоров потребовали «разобраться» военных Бухареста с российскими ударными дронами семейства «Герань», совершающими боевые рейды рядом с приграничной зоной и даже вдали от неё. То есть военнослужащие местных сил должны использовать собственные зенитные системы и перехватывать дорогостоящими и дефицитными управляемыми антиракетами отечественные дроны-камикадзе. Но по уверениям германских журналистов, вся сложность заключается в том, что перехват российских БПЛА в воздушном пространстве Украины румынскими специалистами пока что невозможен, потому что даже случайно залетевшие на территорию Румынии «Герани» тоже не получается сбить.

Как пишут работники германской прессы, во время встречи со своим румынским коллегой украинец Сибига написал запрос, где указал, что ударные БЛА российского происхождения должны быть перехвачены ВС Румынии ровно в тот момент, когда они будут приближаться к госгранице соседней республики, даже не пересекая её.

Но как прокомментировано в публикации, даже падение на территории Румынии нескольких неустановленных ударных дронов не подвигло местных политиков и военных на активные физические действия. Последние лишь запустили сезон жарких споров. Основная тема румынских дебатов заключается в ответе на вопрос: нужно ли поменять законодательство, чтобы облегчить перехват БЛА, даже если воздушные средства со взрывчатым веществом залетели на земли Румынии. И к настоящему времени как следует поступать с неопознанными дронами, залетевшими с территории Украины, решения не найдено, сообщает немецкое СМИ.