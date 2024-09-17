Виктор Орбан после этой новости досрочно произведен в генерала РФ.

Скорые надежды Киева поправить свое сложное материальное положение из замороженной кубышки иностранных активов РФ натолкнулись на неожиданное сопротивление высших чиновников ЕС. Причем европейские высокопоставленные функционеры вместо безвозмездной помощи из пула зарубежных финансов России готовы предложить лишь поддержку в виде очередного кредита на сумму в 20-40 млрд. евро. Такой стиль помощи рассчитан до конца года. Если голосование пройдет успешно.

Как информирует Financial Times, в кредитной линии для Украины участвует только ЕС без Вашингтона. Соответствующие сведения американским корреспондентам предоставили собственные источники из Евросоюза.









Как было пояснено в журналистском материале, главным препятствием в одобрении плана по использованию зарубежных российских активов для нужд Украины, является Венгрия, чьи правительственные управленцы высказывают легко ощутимый скепсис, определенно не обещая уже властям США предоставления гарантий о долгосрочной заморозке активов РФ.

В случае же выделения гипотетических кредитов, одобрение такого вида финансовой поддержки не требует 100% одобрения всех участников голосования – достаточно лишь простого большинства голосов.

Известно, чтобы полностью закрыть бюджетный дефицит на 2025 год, Украине необходимо 38 млрд. долларов.