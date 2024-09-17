Речь идёт об опции «скрыть». Для этого необходимо щелкнуть на приложение и выбрать опцию «Скрыть и требовать Face ID».

Масштабное обновление операционной системы от программистов Apple – iOS 18, затронуло не только позиции максимальной кастомизации пользовательского интерфейса, но и настройки приватности, придав смартфонам компании, поддерживающих современную ОС фирмы из Купертино, один из максимальных уровней приватности мобильного девайса. Речь идёт о возможности скрытно разместить любимое приложение. Такая программа будет спрятана в памяти телефона так, что зафиксировать её наличие визуально практически невозможно.

Речь идёт об опции «скрыть». Для этого необходимо щелкнуть на приложение и выбрать опцию «Скрыть и требовать Face ID».









Как только такая опция будет активирована, поиск приложения в поисковых настройках будет невозможен, как и невозможен доступ к настройкам аппа. Фактически, для постороннего наблюдателя всё будет выглядеть так, словно какое-то конкретное приложение и не установлено в ваш айфон.

Для собственника смартфона доступ к утаённому приложению возможен лишь при входе в специальную папку, с задействованием Face ID.





Та самая опция





Но с глобальным обновлением операционной системы не обошлось и без полновесной ложки тяжеленного дёгтя: пользователи, которым не повезло во время ремонтных работ американского смартфона получить в качестве исправной детали электронный модуль из украденного девайса, о чём они могут даже не догадываться, рискуют, вместо исправно работающего устройства получить самый настоящий «кирпич».