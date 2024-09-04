Воздушный снаряд имеет более обтекаемую форму чем классический ФАБ, за счёт чего летит в 2 раза дальше.

В российских телеграм-каналах появилась фотография обновлённого истребителя-бомбардировщика Су-34НВО, специально модернизированного под применение управляемого бомбового вооружения. Но соль публикации кроется в открытом размещении в публичном пространстве кадров самолёта, вооруженного так называемыми межвидовыми планирующими боеприпасами, сокращенными в аббревиатуру Д-30СН.









Если сравнивать новый авиационный снаряд с его прямыми коллегами по вооружению военных бортов, то представитель УМПБ по дальности превосходит напрямую не предназначенные для использования в качестве планирующих боеприпасов классические ФАБы. Так, в отличие от стандартных авиационных бомб, новая разработка российских оборонных специалистов обладает повышенными аэродинамическими характеристиками, позволяя в идеальных условиях пролететь 120 км, вместо максимальных для бомбоснарядов, оснащенных модулями УМПК, 60 км.





Источник изображения: ТГ-канал "Повернутые на Z"





И в отличие от американских GBU-39/B, российская разработка обладает куда большей мощью, будучи снаряжена 250-килограммовой боевой частью.

Предполагается, что публикуя такие фото, можно сделать однозначный вывод, что минуя период полевых испытаний, российский ВПК начал серийное производство управляемых авиационных бомб, специально предназначенных для точных ударов по ближним тылам и ЛБС. То есть никакая доводка силами аэродромного технического персонала им уже не требуется.