Правда это не единственная плохая новость для ВСУ – буквально на подходе дальнобойная версия ФАБ-3000М54 с УМПК.

Ряд независимых российских источников утверждает, что в режиме секретности, с которого гриф о неразглашении был снят буквально вчера, завершаются испытания новых версий планирующих авиационных боеприпасов, максимальная дальность пуска которых значительно увеличена в сравнении с предшествующими вариантами.

Так заявлено, что 500-килограммовая авиационная бомба ФАБ-500, вместо «классических» 50-60 километров, преодолеть которые помогает модуль планирования и коррекции первого поколения, получила возможность пролететь на 40% больше, чем версия «старая». Речь идёт о максимальной дальности пуска в 85 км.









Параллельно идёт и улучшение характеристик самой мощной российской авиабомбы под названием ФАБ-3000М54. Нововведение по части усовершенствованного УМПК позволит вести бомбардировку важных объектов ВСУ с ещё большего расстояния.





Ракета "Гром"





По некоторым данным уже украинских источников, ВКС РФ впервые атаковало военный объект в Харькове гибридом ракеты и КАБ – бомборакетой «Гром-Е1». Об этом сообщил городской голова Терехов.