Почему нельзя взлетать "по-старому" используя военные аэродромы, наглядно показали события 26 августа.

Наблюдая, как множественная атака комбинированного типа, проведенная российской армией в минувший понедельник, с использованием ракет воздушного и наземного базирования, а так же дронов-камикадзе «Герань», привела к первым достоверным потерям дефицитных F-16, украинское командование может перейти к процедуре использования гражданских автотрасс, как потенциальных кандидатов на должность взлётно-посадочных полос для американских истребителей.

Такого мнения придерживается отставной военный пилот Ксавье Тительман в беседе с журналистами французского канала LCI. О том, что эта информация вполне достоверная, может свидетельствовать факт экстренного ремонта некоторых украинских дорог и устранение центральных разделителей между противоположными полосами – ведь большинству авиационных экспертов известно, что F-16 весьма требователен к качеству полотна взлётно-посадочных полос, а его габариты явно куда больше одной полосы классической асфальтовой дороги.









И именно переход на гражданские трассы должен способствовать тому, что после возвращения с боевых миссий ни один из американских истребителей не будет уничтожен прямо в момент своего приземления дальнобойными российскими ракетами. А ведь за уничтоженный зарубежный самолёт обещано 15 млн. рублей.