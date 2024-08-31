Вместо прошлого значения КВО в 35-50 метров точность 3-тонной бомбы была повышена до 15-20 м от центра потенциальной цели.

Военные специалисты российского тыла добились повышения характеристик авиационного боеприпаса ФАБ-3000, оснастив 3-тонную бомбу усовершенствованным модулем планирования и коррекции. Теперь вместо так называемого кругового вероятного отклонения старых версий, равного диапазону от 35 и до 50 метров, новое значение КВО в актуальной версии УМПК стало эквивалентным 15-20 метрам, что крайне повышает шансы на выполнение боевой задачи, увеличивая разрушения главной цели. О том, что модернизированная бомба стала вещью ещё более опасной, информируют кадры объективного контроля, записанные российским разведывательным беспилотником в районе боёв за Часов Яр в ДНР.









Как пишет автор телеграм-блога «Русское оружие» Евгений Даманцев, боеприпас, запущенный с борта многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34НВО, поразил с высокой точностью сооружение, используемое подразделениями украинской армии как пункт временной дислокации.

А увеличить урон методом более точного прилёта помогло оснащения блока УМПК куда более сложной алгоритмизацией системы наведения, работающей по инерциальной схеме, в добавку к этому улучшению, была установлена и дополнительная плата спутниковой связи «Комета-М», обладающая усовершенствованной защитой от помех. Этого добились инженеры, установившие набор, состоящий из восьми лучевых антенных направляющих.