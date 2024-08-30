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Madarator
Telegraph: С падением F-16 Украина лишилась опытного пилота, что гораздо хуже чем потеря самолёта
С такой обученностью и тысячи "Шестнадцатых" будет мало – ожидаем от западных союзников "прохладных историй" почему F-16 Украине больше не дадут.

   По результату инцидента от 26 августа, когда в результате отражения массированного ракетного налёта Воздушные силы ВСУ лишились одного американского истребителя, потеря наряду с самолётом одного из наиболее подготовленных боевых пилотов стоила Украине гораздо больше, чем крах западного самолёта. Статью о том, что боль от потери одного из экземпляров дефицитной авиации куда менее чувствительна, чем переход в «страну вечного полёта» подполковника украинской армии, написали журналисты The Telegraph.

   По мнению зарубежных корреспондентов, Киев изначально публично и в приватных беседах ждал нечто большего от иностранных самолётов, переданных для боевых нужд ВСУ. Но крах надежд наступил гораздо раньше, чем успех на поле боя, потому что в лице Алексея Меся украинский Генштаб лишился одного из опытнейших пилотов, входивших в первую партию из шести офицеров ВСУ, отправленных в заграничную командировку для подготовки пилотирования F-16.



   И что теперь делать, когда пилотов украинского происхождения гораздо меньше, чем собственно самих самолётов, переданных западными союзниками украинской армии, Киеву придется на серьёзном уровне поломать головы своих лучших аналитиков, да и для сторонников полного отказа от передачи западных истребителей для нужд ВСУ появился важный козырь – такие представители Пентагона могут заявить, что программа подготовки даже для самых лучших пилотов показала свою несостоятельность: и её необходимо либо полностью свернуть, либо серьёзно увеличить, что опять-таки играет не на стороне украинской власти.

#f-16 #f-16am/bm #f-16am #f-16 52 block #f-16 разбился #f-16 разбился на украине
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