Президент Владимир Зеленский сильно удивил необычной просьбой не только действующих высших гражданских и военных США и Евросоюза, но и отставных боевых пилотов.

Так общенациональный украинский лидер запросил как минимум 120 самолётов F-16 «для победы над Россией», но такая просьба выглядит крайне необдуманно на фоне того, что один из самых лучших боевых офицеров украинской авиации так и не справился с управлением одномоторного американского истребителя в первом же серьёзнейшем бою, потеряв борт. Своим критическим мнением в отношении пожеланий Зеленского поделился бывший офицер армии США Дэниел Дэвис.

В видеозаписи для своего канала на ютуб ведущий прокомментировал потерю F-16, где критически прошёлся по лётным навыкам одного из самых опытных и умелых украинских пилотов. Если даже такой старший офицер не смог совладать с в общем-то добротным самолётом, то что говорить об лётных умениях других представителей Воздушных сил ВСУ?









Как заключил Дэвис, опыт, когда украинские пилоты сразу после советских самолётов пересели на их американские аналоги, можно в целом признать неудачным.

А мы вспомним, что во время массированного ракетного налёта 26 августа в понедельник украинская армия потеряла F-16 и опытного пилота Алексея Меся. По версии депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, истребитель сбила зенитная ракета собственного комплекса ЗРК «Patriot».