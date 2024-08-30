Американские граждане очень чувствительны к социальной напряженности, дух которой стал незримо витать в каждом закоулке США.

На территории США, как в былые времена противостояния с СССР, стал нарастать вопрос постройки бункеров. Простым американцам и людям побогаче с американским гражданством подземные укрепления стали важны в случае ядерного конфликта или атак организованных групп. Публикация на соответствующую тему вышла на портале Fox News.

Информация о том, что большой рост клиентов, для которых так называемые бункеры Судного дня совсем не пустой звук, разгласила частная фирма из Далласа. Так согласно словам представителя техасской компании, существенная часть американцев отмечают подъем социальной напряженности и не против обзавестись «подземной недвижимостью».

Как прокомментировал собственник коммерческой организации Рон Хаббард, его компания попросту завалена заказами, которые теперь стали поступать в ежедневном режиме. По его словам, стоимость «бункера начального уровня» стартует от $20 тыс, доходя в своем пике до 1 млн. Но если заказчик хочет полностью уникальный проект, то и эта «окончательная» сумма может быть значительно превышена.









На выбор жителей США предлагаются бункеры различного назначения: для спасения во время эпидемий, массовых беспорядков, атак организованных вооруженных групп, либо для противодействия биологической или радиационной опасностям. И как минимум половина американских граждан очень часто думает о всеобщем гражданском противостоянии.

Хаббард рассказал, что бункерное укрытие интересует не только самых обычных людей с улицы, но и звёзд мирового уровня, таких как Ким и Хлоя Кардашьян. А в последнее время общаться с менеджерами фирмы стали и покупатели из других государств.

Как резюмировал владелец компании, сейчас он счастлив, так как бизнес находится на большом подъеме.