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Madarator
WSJ: Украинский F-16 потерпел крушение
По косвенным данным американским боевым самолётом управлял опытный военный лётчик в звании подполковника.

   Переданный по разрешению Пентагона в лётный состав Воздушных сил ВСУ американский боевой самолёт F-16 потерпел крушение на территории Украины в момент российских ударов. По словам источников, авария случилась 26 августа, о чем пишут журналисты иностранной газеты The Wall Street Journal, достаточно осведомленные от своего информатора из Белого дома.

   По мнению зарубежных корреспондентов, борт который упал, был в составе украинских сил лишь несколько недель. И хотя источник достаточно достоверный, даже он не смог рассказать работникам прессы все детали аварии, хотя уточнил, что самолёт точно не сбила российская авиационная или наземная зенитная ракеты. С наибольшей вероятностью причиной краха стала грубая ошибка в пилотировании. Вместе с тем официально киевские чиновники, ни военные чины из ВСУ никак не комментировали данное резонансное событие.


Главный недостаток F-16 – это ограниченный запас топлива, из-за чего боевой радиус в 2 раза уступает куда более совершенному в этом качестве F-35.


   Набрали в рот воды и в Пентагоне, отказавшись давать хоть какие-то пояснительные комментарии, лишь указав, что наверняка необходимые вопрошающим ответы имеются у руководства ВСУ.

   Новость о том, что ушел в страну «вечных полётов» высокопоставленный военный лётчик Алексей Месь в чине подполковника и занимавший должность замкомандира тактической группы 114-й авиационной бригады ВСУ, сообщили на самом верхнем уровне украинские чиновники. По сообщению последних, стремительное падение одномоторного самолёта приключилось в районе воздушной гавани Ивано-Франковска.

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3
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WSJ: Украина получила устаревшие F-16, которые легко могут быть сбиты российской ПВО
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