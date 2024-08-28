За счет динамиков с композитной диафрагмой и титановым покрытием производитель обещает достойный звук.

Китайская фирма Хонор презентовала фирменную новинку из мира мобильного звука и уже отправила её на прилавки магазинов. Речь идёт о TWS-наушниках HONOR CHOICE Earbuds X7, способных бороться с внешним шумом посредством технологии шумоподавления, выполненных с титановым покрытием и оснащенных головками громкоговорителя из композитного материала. Сам размер динамиков эквивалентен 12,4 мм.

В описании к продукту сказано, что всего музыкальный гаджет поддерживает три настройки шумоподавления, организованных по активному типу. Плюс наушники дополнительно оснащены так называемым режимом прозрачности. В качестве технических характеристик заявлена схема блокирования до 45 дБ уровня шумности внешних звуков. Причем время автономной работы достигает 8 часов, а с использованием кейса и вовсе до полутора суток.









В качестве поддержки беспроводных технологий заявлен стандарт Bluetooth 5.3.

На десерт имеется и соответствие протоколу защиты от влаги и и пыли IP54. То есть в наушниках можно ходить под дождём и не бояться за их работоспособность.

В отечественной рознице «переносчики» цифрового звука будут продаваться за 2490 руб.