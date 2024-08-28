Городской пункт уровня Бахмута был взят российской армией без участия артиллерии и ВКС РФ.

Бои за Новогродовку, численность населения которой достигала 14 тыс. человек до начала спецоперации, длились всего лишь 72 часа – российская армия без использования бомбардировочной авиации и огня тяжелой артиллерии смогла занять город. О ситуации, когда крупный населённый пункт был взят под контроль ВС РФ без разрушений и в февральском темпе 2022 года, сообщает военный аналитик немецкого происхождения Юлиан Репке.









По словам блогера, настроенного явно проукраински, передовые отряды российских штурмовиков взяли Новогродовку, расположенную в 10 километрах от Покровска. И что хуже всего для украинского Генштаба, грамотные действия передовых порядков армии РФ позволили обойтись не только без ВКС и артиллерийских подразделений, но и без помощи бронетехники, в том числе танков с предустановленными мангалами. Сохранилась и городская инфраструктура: в некоторых домах лишь повреждены оконные проёмы.









На этом германский гражданин не остановился и добавил негатива для украинского военного руководства, сделав заявление по поводу успеха передовых отрядов российских штурмовых групп в округе Угледара. Так за последние 60 дней было отбито у ВСУ на угледарском операционном направлении порядка 50 кв. километров. Остался отрезан украинский гарнизон Угледара и от важнейшей трассы под номером О0532, проходящей через Константиновку и рядом расположенное Водяное. Что дополнительно осложняет логистику этого стратегического для украинской обороны города.