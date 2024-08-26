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Madarator
ВКС России использовали тактику каре из покера для повышения эффективности ракетных ударов
Американские "козыри" в виде дальнобойных ЗРК "Patriot" в этой карточной игре оказались практически бесполезны.

   Утренний удар по территории украинского государства, выполненный в виде массированного налёта смешанных звеньев отечественных ракет и дронов-камикадзе, оказался в диковинку для сил украинских ПВО.  Всё из-за того, что украинские военные нашли сходство огневого налёта с карточной игрой покер. Как оказалось, тактический рисунок атаки похож на тактику каре. Об этом пишет «Военная хроника».

   По словам журналистов, если углубиться в карточные игры, то в покере каре –это атакующая комбинация из набора четырёх мастей одного достоинства, когда в роли пятого «добивальщика» выступает пятая игровая карта – так называемый кикер. Именно так и случилось 26 августа в понедельник.


Запуск Х-101/Х-555 с борта "стратега" Ту-95МС. Источник изображения: МО РФ


    Сегодня по ключевым военным и энергетическим объектам ВСУ было запущено четыре ракетных боеприпаса Х-101: в финале же атакующего действа присоединилась ещё одна ракета.

   Похожий случай был с важным киевским предприятием военной направленности «Артём». Именно тогда по крупному заводу одна за другой полетели мощные ракеты, - пишет Военная хроника. И кажется тот единичный случай в конце августа стал повсеместным.


Герань в украинском утреннем небе. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"


   Известно что к 10:20 количество ударов эксперты насчитали 65 – что явно больше чем в моменты прошлых массированных ударов.

    И есть высокие шансы, что может последовать и вторая ударная волна ракетных налётов.

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