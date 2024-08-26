Получивший звание генерала уроженец Владимирской области решил поддержать Владимира Зеленского в его желании провести приграничный рейд.

Генералы ВСУ ещё не отдают себе отчёта в том, что рейд в курский регион России аукнется в самое ближайшее время вполне чувствительными уколами в Донецкой области, где украинская армия вполне вероятно лишится Покровска, переименованного Киевом из Красноармейска. Такие мрачные прогнозы рисует военный обозреватель Дэвис Экс для своих читателей специально для Forbes.

По мнению американского автора, лишившись Покровска командование ВСУ получит тот самый взлом украинских позиционных линий на восточном фланге своей обороны. И хотя всего этого можно было избежать, сказав нет рискованным действиям в российской Курщине, Зеленский и следом Сырский не смогли устоять перед попытками ввести в заблуждение российский Генштаб. Но отечественные генералы не купились, а самые опытные украинские солдаты и офицеры оставили практически голым покровское операционное направление, резюмирует Экс.

О том, что всё очень сложно, сообщается уже в украинской прессе, высветившей проблемы Покровска, который начали покидать местные чиновники и украинская полиция.

Тем временем по информации от отечественных военкоров, до городского периметра Покровска осталось продвинуться 9000 метров. И что хуже всего для ВСУ, за Красноармейском у украинской армии нет бетонных и иных защитных инженерных сооружений – дальше лишь чистое поле и прямая трасса на Павлоград в сторону бывшего Днепропетровска.