Но западные критики фильм не оценили, "разгромив" ремейк: при бюджете в 50 млн. долларов выручка составила всего 2 млн.

Билл Скарсгорд и его новый фильм «Ворон», в котором мужчина исполнил главную роль, стал лидером отечественного проката. Успешный для российского кино старт позволил прокатчикам получить 96 млн. рублей.

Но вот на Западе оптимизм зрителя РФ не разделяют профессиональные критики и обычные пользователи. Об этом красноречиво говорит буквально «мусорный рейтинг» на специализированных онлайн-порталах Rotten Tomatoes и Metacritic. В первом случае у ремейка кинокартины 1994 года 24 «свежих помидора», а во втором – лишь 29 баллов.

Опытные киноведы с дипломом обозвали продукт слишком растянутым во времени и буквально постным до мелочей – потому что лишь при приближении к половине хронометража Эрик Дрейвен становится тем самым Вороном, буквально заставляя «благодарных» зрителей засыпать в своих уютных креслах, забыв про поп-корн и кока-колу. А если сравнить кино с оригиналом 30-летней давности, то новинка во всём проигрывает, а нечто новое, что должно сделать «переиздание» незабываемым, отсутствует как класс. Лучший вариант, как пишет портал Бэкдор, просто взять и вернуться «на 30 лет назад», пересмотрев классику с Брэндоном Ли в главной роли: нестареющий блокбастер и сейчас смотрится оригинально и свежо.