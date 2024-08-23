Такая установка для украинской армии настоящая редкость – в составе ВСУ их лишь несколько единиц.

Желание украинских операторов устроить засаду на отечественные разведывательно-ударные вертолёты в российском приграничье Курщины ожидаемо закончилось неважно – неоправданно рискуя очень редким французским комплексом Crotale, расчёт ВСУ попал под огонь дешёвого, но эффективного ударного fpv-коптера, принадлежащего операторам дронов российского спецназа. Соответствующие кадры разместил ТГ-канал «Военный осведомитель».

Героями, уничтожившими иностранную ЗРК установку, находящуюся на службе в украинской армии, оказались военнослужащие группы «Аида», входящей структурно в отряд спецназа «Ахмат». Новость о том, что неравнозначный размен удачно состоялся в пользу сил РФ, рассказал генерал-майор Апти Алаудинов.

В прицеле камеры дрона-камикадзе принадлежности группы "Аида".

Как объяснил замруководителя Главного управления по военно-политической работе, расчёт Crotale-NG при помощи зенитных противоракет VT-1, начинённых мощной осколочно-фугасной частью с весом до 8 кг, собирался атаковать винтокрылые машины принадлежности ВКС РФ в их момент боевого рейда на порядки ВСУ, действующих рядом с населённым пунктом Мартыновка. Но предприятие украинской стороны оказалось на редкость провальным.

Задымление в области нахождения французского комплекса ЗРК

О Crotale в составе украинской армии известно, что данный комплекс есть одно из двух противодронных решений французской военной помощи для Киева, причем Париж передал четыре боевых единицы, снятых прямо во время боевого дежурства французских вооруженных сил. И что удивительно, сама армия пятой республики располагает лишь 10-ю такими комплексами.