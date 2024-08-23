В ходе тестов удалось заблокировать канал пяти украинских БПЛА.

В зоне СВО первые пять украинских БПЛА попали под влияние обезоруживающего устройства, подменяющего координирующие сигналы дронами ВСУ. Информация о том, что части украинских беспилотников придется потерпеть крах ещё до появления над российскими позициями, разместила администрация ТГ-канала «Оборона», опубликовавшая видеокадры с испытаний мобильной системы РЭБ. Новый комплекс продемонстрировал, как ещё можно обезвредить украинские БЛА.

Источник изображения: ТГ-канал "Оборонка"

Как объяснили российские военные, высокотехнологичное оборудование захватывает видеопоток, при помощи которого дрон управлялся оператором ВСУ – это стало возможным благодаря усиливающему сигнал электронному блоку, одномоментно подменяющему изображение у украинского солдата-оператора и заменяющего его на произвольное видео, которое выбрали отечественные специалисты по РЭБ. Реальными примерами таких «домашних заготовок» послужили кадры с пустившимся в весёлый пляс бывшим президентом США Бараком Обамой, речи российского общенационального лидера Владимира Путина, либо парадное шествие демонстрации «Бессмертного полка». Правда в момент включения таких нарративов грустить времени украинскому оператору не остаётся – физическая картинка с дрона уже не поступает и первый благополучно врезается в землю или в высотные объекты, если таковые есть на местности.





И как резюмировали в конце обзорного видео инженеры, испытавшие противодроновую систему, комплекс достаточно энергоемкий, поэтому охлаждающий радиатор очень быстро нагревается.

Испытав в боевых условиях девайс, разработчики отправились в пункт постоянной дислокации для устранения мелких недочётов в конструкции.