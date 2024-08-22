Растянутые коммуникации и дефицит ресурсов – самая важная часть проблемы для украинского Генштаба.

Неоправданно резкое решение украинского Генштаба провести масштабный рейд на курское приграничье РФ, не сделает положение ВСУ на Донбассе легче, что сейчас военные аналитики и эксперты всего мира и наблюдают. Личную точку зрения, что президент Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский крупно ошиблись, разрешив приграничные бои, высказал штатный журналист American Conservative Айван Эланд.

Чем дольше украинская армия находится в приграничной курской области и чем больше прилагает для этого усилий, удерживая ряд населенных пунктов, тем выше риск, что всё мероприятие выйдет до крайности неприятным в стратегическом плане.





Уничтоженный украинский танк Т-64БВ после встречей с минами и fpv-коптерами ВС России в Курской области. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Эланд объяснил, что практически не было такого в военной истории, что длительные наступательные действия завершаются меньшими потерями для атакующей стороны, чем когда войска глубоко сидят в обороне. При этом стоит взять в расчёт, что ВС РФ лучше по военно-технической компоненте чем ВСУ, что ещё больше увеличивает потери среди личного состава и широкой номенклатуры вооружений украинской армии, задействованных в приграничном рейде.

И что хуже всего, российский Генштаб может специально выжидать с целью найти наиболее подходящее время для стремительного удара по коммуникациям украинских сил, стремясь перерезать такую важную линию снабжения для ВСУ. После этого легко ожидать оперативного окружения сил украинской армейской группировки в Курской области.