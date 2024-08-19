Во время боевого дежурства в Харьковской области утратил исправное состояние боеспособности украинский зенитный комплекс 5П85С установки С-300ПС

Череда крайне неудачных дней для украинских расчётов ПВО не закончилась с моментом поражения американских «Патриотов» в Днепропетровской области, а расширила своё действие уже и на понедельник 19 августа, когда в сети появились очередные кадры провала зенитчиков ВСУ. Так во время боевого дежурства в Харьковской области утратил исправное состояние боеспособности украинский зенитный комплекс 5П85С установки С-300ПС, чьи операторы так и не смогли защититься от воздушной угрозы, хотя это их непосредственная рабочая обязанность в момент боевого дежурства.









В Сети от отечественного МО появились кадры объективного контроля разведывательного дрона, запечатлевшие удар многоцелевой тактической ракеты Х-35У, чей дозвуковой режим полёта оказался не по зубам высокоскоростным зенитным боеприпасам украинского С-300. Об этом лучше всяких слов свидетельствуют кадры обширного возгорания и объемной детонации мобильной пусковой установки, обнаруженной рядом с населенным пунктом Вольное на Харьковщине.





Украинская С-300 до момента удара в фокусе дрона-разведчика ВС РФ. Источник изображения: ТГ-канал "Изнанка"







Как пишет блог «Русское оружие», подставить комплекс под разящий удар управляемого авиационного вооружения модернизированного Су-34НВО получилось из-за засвета работы излучателей 5П85С. Чью деятельность смогла засечь и успешно удержать в блоке наведения активно-пассивная ГСН «Грань-К» российской противорадиолокационной ракеты.





Обширная детонация боекомплекта С-300 ВСУ После прилёта Х-35У.









По итогу скоротечного боя украинский С-300 полностью уничтожен.