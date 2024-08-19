Приграничная авантюра Зеленского не отсрочит, а лишь усугубит оперативный кризис для ВСУ.

Украинские генералы направили свои отборные войска в приграничный рейд на российскую Курщину – всё из-за отчаяния и усугубляющегося оперативного кризиса в момент обострившейся битвы за Донбасс. Такую точку зрения высказали британские журналисты из The Economist. К такому мнению работники прессы пришли после беседы с политическим и военным истеблишментом Украины, трезво оценившим неоднозначное решение украинского Генштаба.

Единственный, кто слишком явно выиграл от использования элитных групп ВСУ в Курской области – это главком ВСУ Александр Сырский, над которым навис дамоклов меч 99% увольнения после неудач украинской армии на передовой.

По первоначальной задумке, рейд 10-тысячным отрядом ВСУ в район курского приграничья должен был привести к вилке решений от российских генералов, вынужденных, как на то рассчитывал Александр Сырский, отправить самые опытные и закалённые в боях подразделения с донбасского театра боевых действий в районе курской границы. По гипотетическому результату таких решений давление на просевшую украинскую оборону Донбасса было бы зримо ослаблено. Но в текущей действительности ввести в заблуждение воинство Валерия Герасимова не удалось и самые боеспособные отряды ВС России продолжают успешно действовать в ДНР.