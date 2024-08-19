Объемный взрыв 1200 кг взрывчатки натурально выворотил из земной поверхности порядочный пласт лесного массива вместе с силами ВСУ.

Выявленные позиции украинской армии, слепо понадеявшейся на надёжность укрытий в лесах Курской области приграничной территории, оказались под суровым влиянием мощного авиационного боеприпаса. О случае, когда подавляющая всё живое и неживое сила планирующей модификации фугасной бомбы ФАБ-3000 посетила место расположения ВСУ в лесном массиве Курщины, информирует ТГ-канал «Северный ветер».

Даже сверхсовременные кинетические антиракеты американского ЗРК "Патриот" не способны повлиять на целостность корпуса ФАБ-3000 благодаря толстым внешним стенкам.





На кадрах объективного контроля заметно, как трехтонный управляемый снаряд никем и ничем не перехваченный, без проблем «посещает» наспех сооруженный опорный пункт украинской армии. Даже мощные кроны деревьев и толстые стволы не стали надёжной преградой от значительной ударной волны и широкого осколочного поля, появившихся благодаря подрыву 1200-килограммовой боевой части.

Кадры объективного контроля, записанные разведывательным БПЛА российской армии в месте атаки.





По мнению ряда украинских военных экспертов, ударная мощь ФАБ-3000 без всяких кавычек эквивалентна подрыву классического тактического боеприпаса с ядерной начинкой. Причем средств, способных перехватить бомбу с импровизированными крыльями, в распоряжении украинского Генштаба нет вообще. Даже ЗРК Patriot не могут сбить такой воздушный снаряд, если и попадут по нему. Чем без тени сомнений и пользуются экипажи российских бомбардировщиков Су-34НВО, используя многотонные толстостенные «контейнеры со взрывчаткой».