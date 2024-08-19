Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
ФАБ-3000 уничтожила опорный пункт ВСУ в приграничных лесах Курской области
Объемный взрыв 1200 кг взрывчатки натурально выворотил из земной поверхности порядочный пласт лесного массива вместе с силами ВСУ.

   Выявленные позиции украинской армии, слепо понадеявшейся на надёжность укрытий в лесах Курской области приграничной территории, оказались под суровым влиянием мощного авиационного боеприпаса. О случае, когда подавляющая всё живое и неживое сила планирующей модификации фугасной бомбы ФАБ-3000 посетила место расположения ВСУ в лесном массиве Курщины, информирует ТГ-канал «Северный ветер».

Даже сверхсовременные кинетические антиракеты американского ЗРК "Патриот" не способны повлиять на целостность корпуса ФАБ-3000 благодаря толстым внешним стенкам.


   На кадрах объективного контроля заметно, как трехтонный управляемый снаряд никем и ничем не перехваченный, без проблем «посещает» наспех сооруженный опорный пункт украинской армии. Даже мощные кроны деревьев и толстые стволы не стали надёжной преградой от значительной ударной волны и широкого осколочного поля, появившихся благодаря подрыву 1200-килограммовой боевой части.

Кадры объективного контроля, записанные разведывательным БПЛА российской армии в месте атаки.


    По мнению ряда украинских военных экспертов, ударная мощь ФАБ-3000 без всяких кавычек эквивалентна подрыву классического тактического боеприпаса с ядерной начинкой. Причем средств, способных перехватить бомбу с импровизированными крыльями, в распоряжении украинского Генштаба нет вообще. Даже ЗРК Patriot не могут сбить такой воздушный снаряд, если и попадут по нему. Чем без тени сомнений и пользуются экипажи российских бомбардировщиков Су-34НВО, используя многотонные толстостенные «контейнеры со взрывчаткой».

#россия #вкс рф #фаб-3000 #фаб-3000 с умпк #фаб-3000м-54 #фаб-3000 м54 #фаб-3000 м-54
+
Написать комментарий (0)
Associated Press: ВСУ намерены закрепиться в Курской области
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Утилита Lossless Scaling позволяет повысить FPS в играх в 4 раза на любой видеокарте
19
Ни одна видеокарта, включая GeForce RTX 4090, не смогла обеспечить более 50 FPS в Black Myth: Wukong
35
Институт Фраунгофера: Атомная энергетика в 12 раз дороже солнечной и ветровой
21
Саудовская Аравия хочет построить самое высокое здание в мире
5
Инженеры США пытаются решить одну из самых больших проблем в гиперзвуковых полетах
4
Исследователи из Калифорнийского университета добились успехов в разработке интерфейса BCI
12
МО РФ предупредило Киев и мир о незамедлительном жёстком военно-техническом ответе в случае агрессии ВСУ против Курской АЭС
11
Отдельную четырехполосную дорогу для грузовиков начали строить в Забайкалье до границы с Китаем
1
Гендиректор miHoYo не смог сдержать эмоций после волны критики на презентации Genshin Impact 5.0
6
Стали известные системные требования для новой игры под названием inZoi
4
Анонсированный Samsung Galaxy A06 получил чип Helio G85, батарею на 5000 мА·ч и цену от $115
1
YouTube без объяснения причин удалил канал разработчиков российской САПР «Компас 3D»
16
Microsoft закрыла лазейку, позволявшую устанавливать Windows 11 на ПК с неподдерживаемыми процессорами
13
Британский суперкар Tuthill GT One будет выпущен ограниченным тиражом в 22 экземпляра
+
Dodge запустил в Мексике продажи седана Attitude нового поколения с двигателем 170 л.с.
+
ZTE ведёт работу над своим новым флагманским смартфоном Nubia Z70 Ultra
1
Популярное приложение настройки экрана Android-смартфона Nova Launcher закрывается
7
Представлен инструмент, способный проверить производительность искусственного интеллекта устройств
+
Список популярных программ-вымогателей возглавляет LockBit 3.0
+
Российские подразделения выбили ВСУ из населённого пункта Крутой Яр
5

Популярные статьи

Фобос-2: 35 лет самой загадочной фотографии в истории космонавтики
8
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
48
Тест Manjaro Linux 24.0.6 против Windows 10 на слабом и устаревшем ПК
24
Форум Армия: С-500 "Прометей" с «космическими» ракетами 77Н6 за 600 млн. долларов - подробности
16
Итоги гоночного уик-энда 17-18 августа
+
Почему ЗРК С-350 "Витязь" пропал с радаров и есть ли будущее у российско-корейского проекта
25
GeForce GTX 1070 против актуальных игр – выгодно ли сегодня купить старую видеокарту NVIDIA с рук
9
Путь Дэдпула в комиксах
+
Как создать новую крестовину для геймпада Sony PlayStation 5 DualSense
10
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Август)
65

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
11:49
он любит пососать член у пана ,потом не вытирая свой спермоприемник еще чет вещает.опущенец же с дивана,как его ник был
Ален Делон не пьет одеколон - вспоминаем великого актера
erno
11:48
Курск говорит о многом . О бесмысленной войне. И позоре и неподготовленности России
Ален Делон не пьет одеколон - вспоминаем великого актера
Такой то
11:48
свинка-трусикер любит кинематограф?
Ален Делон не пьет одеколон - вспоминаем великого актера
Михаил Шацкий
11:47
А как схему развести в таком случае? Если бы это было так легко, то DIMM перенесли бы на другую сторону материнским сделали складной как в ноутах
Представители MSI рассказали о преимуществах модулей памяти CAMM2 в настольных системах
Сергей Попов
11:47
Так то маск там уже места не оставил Кто вас ждать будет рогоженцы батутные... Кстати где этот хмыренышь дешёвый??
Россия планирует наладить конвейерное производство спутников до 250 штук в год
Пузо
11:46
Я бы на вашем месте встройку в биос отключил, чтобы руками не разруливать то что у вас на скриншоте.
Тест Manjaro Linux 24.0.6 против Windows 10 на слабом и устаревшем ПК
Nvidia&Intel Hater
11:44
ты вот тоже себя свинособакой вшивой не считаешь,а факты говорят об обратном.
Ален Делон не пьет одеколон - вспоминаем великого актера
Gamandril
11:43
Очень смешно. Измеряют производители. Чем бы я мерил?
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
erno
11:43
Да что ты. Путин тоже себя идиотом не считает. Но это же ни о чем не говорит.
Ален Делон не пьет одеколон - вспоминаем великого актера
Пузо
11:41
И как там с кодеками дела обстоят? Стоит дома на одном из дисков, так и не смог от неё добиться нормального аппаратного воспроизведения 4k h.265. В той же бубунте (даже в старой 20.04) само заводится ...
Тест Manjaro Linux 24.0.6 против Windows 10 на слабом и устаревшем ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем