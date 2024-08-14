Новый комплекс предназначен для борьбы с воздушными целями на сверхмалых дистанциях.

Обновлённый «Панцирь», получивший в качестве главных своих целей воздушные угрозы сверхмалого характера деятельности, оказался полностью безпушечным, зато вооруженным двумя видами зенитных ракет. Новинка представлена на военно-технической выставке «Армия-2024» под новым названием «Панцирь-СМД-Е».

В качестве ракетного вооружения используются «классические» по размерам боеприпасы – для борьбы с крупными объектами, такими как самолёты, винтокрылые машины и полноразмерные БПЛА. Для противоборства так называемым ДПЛА – дронам-камикадзе и барражирующим боеприпасам, будут использоваться компактные ракеты.

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Для поражения больших целей осуществляется запуск ракеты с дальностью полёта от 1,2 км до 20 км, работающей в высотном коридоре диапазона 0,015 — 15 км. Мини-ракеты запускаются на дистанцию в 0,5 км и до 7 км, с высотным диапазоном работы от 0,015 км и до 5 км.

Первого типа ракет в одной установке 12 единиц, а для борьбы с дронами – 48 корректируемых крылатых боеприпасов. Если целей больше чем одна, и они разные, установка может отстреляться сразу двумя различными ракетами.

Всего в одну поставку входят ПУ, СУО, радар и многофункциональная радиолокационная станция, оптическая система наблюдения. Обнаруживается полёт цели «типа дрон» на расстоянии до 45 000 метров.

Главным назначением такого комплекса служит защита тыловых и военных объектов малого периметра от масштабных воздушных атак.