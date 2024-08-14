Уже десять таких дефицитных для украинской армии бронемашин потеряно в курском приграничье.

Используемый в ходе приграничного рейда в курский регион украинской армией американский БТР Stryker, был уничтожен отечественным барражирующим боеприпасом. Кадры с поражением редкого для ВСУ бронеавтомобиля загрузило в мировую сеть отечественное Минобороны в свой ТГ-канал.

Внимательно наблюдая кадры операции, заметно, что украинские военнослужащие надеялись сохранить бронетранспортёр США методом маскировки в лесополосе, но опытные операторы Ланцета не обманулись – бронемашина была выслежена и уничтожена. Об этом красноречиво свидетельствуют факты задымления на месте удара.

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Боевая часть "Ланцета" в 3 килограмма не оставит "равнодушным" ни украинский броневик, ни танк.





Немногим ранее в сети появились кадры другого «Страйкера» принадлежности украинской армии, который достался российским военнослужащим в полностью рабочем и исправном состоянии. Из-за тяжести оперативной обстановки на локальном участке боестолкновений в приграничье, бойцам ВСУ пришлось бросить технику и уйти с позиций.









По мнению генерал-майора армии РФ Алаудинова, украинскому Генштабу пришлось задействовать резервы в виде 11 тыс. солдат и офицеров для приграничного рейда на территорию Курской области.