Для питания "Царь-лазера" используется разогретое термоядерное топливо.

Руководитель саровского ядерного центра Валентин Костюков, получивший за свои выдающиеся заслуги перед страной высокое звание Героя России, сообщил общественности о тестовом запуске стационарного лазера ФЛ-2М. Ведь именно эта лазерная установка считается самой мощной на текущий момент на всём земном шаре. За это наземный комплекс получил неофициальное прозвище «Царь-лазер».

Через пять лет по утверждению директора государственной организации, расчётная полная мощность лазера будет достигнута, а излучатель луча от статуса «тестового», перейдет в разряд полностью работающей модели, имеющей конкретное предназначение(на данный момент засекреченное).

реклама

Согласно открытым сведениям, ФЛ-2М представляет собой контейнер сферической формы с термоядерным топливом внутри. Радиус комплекса составляет 5 метров, а масса около 120 тонн.









Даже самая мощная атомная электростанция не идёт ни в какое сравнение с могуществом этого передового лазерного комплекса. По той простой причине, что развиваемая мощь отечественного «Царь-лазера» в тысячу раз превышает таковую любой АЭС – даже самой мощной, такой как японская Касивадзаки-Карива, расчётная мощность которой позволяет вырабатывать 8,212 ГВт.

В ходе беседы с отечественными журналистами из РИА Новости Костюков обмолвился, что плотный луч вышедшего на пиковую силу лазера способен сбить или уничтожить астероид.

Ранее в российской прессе была опубликована информация, что УФЛ-2М будет размещена в саровском технопарке.