Обновленный разведчик передает фото быстрее, чем фотографы на ОИ в Париже.

Беспилотный разведчик Supercam S350M, наводивший баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» и дальнобойную артиллерию на стационарные объекты и подвижные артустановки ВСУ, получил обновление программно-аппаратной части. Речь идёт о блоке с целевой нагрузкой. Так в БЛА была интегрирована камера с комплексом обработки данных, отправляющим снимок с вшитой телеметрией на пульт оператора по широкополосному каналу связи. Всё это делается за очень короткий временной отрезок.





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Электрический двигатель Суперкама практически не издаёт шум. Источник изображения: Группа компаний "Беспилотные системы"







Как рассказал сотрудник ГК «Беспилотные системы», трансфер фотографий высокого разрешения с расчётом координат целеуказания осуществляется много быстрее, чем похожий процесс у аккредитованных журналистов Олимпийских игр. Последние в среднем отправляли снимки в информационные агентства за 90 секунд, рекорд – 3\4 минуты.

Обновлённый Supercam S350M способен вести разведдеятельность на протяжении до 270 минут и за это время пролететь 240 километров. В момент полёта одновременно ведётся разведка и контроль местности. В случае необходимости выдаётся целеуказание. Так же дрон стал всепогодным.

Усовершенствованный дрон получил и более устойчивый блок РЭБ. Посмотреть на Supercam S350M можно на военно-техническом форуме «Армия-2024».