Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Беспилотный разведчик Supercam S350M с бортовой системой обработки данных показали на "Армия-2024"
Обновленный разведчик передает фото быстрее, чем фотографы на ОИ в Париже.

    Беспилотный разведчик Supercam S350M, наводивший баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» и дальнобойную артиллерию на стационарные объекты и подвижные артустановки ВСУ, получил обновление программно-аппаратной части. Речь идёт о блоке с целевой нагрузкой. Так в БЛА была интегрирована камера с комплексом обработки данных, отправляющим снимок с вшитой телеметрией на пульт оператора по широкополосному каналу связи. Всё это делается за очень короткий временной отрезок.


реклама

Электрический двигатель Суперкама практически не издаёт шум. Источник изображения: Группа компаний "Беспилотные системы"


   Как рассказал сотрудник ГК «Беспилотные системы», трансфер фотографий высокого разрешения с расчётом координат целеуказания осуществляется много быстрее, чем похожий процесс у аккредитованных журналистов Олимпийских игр. Последние в среднем отправляли снимки в информационные агентства за 90 секунд, рекорд – 3\4 минуты.

    Обновлённый Supercam S350M способен вести разведдеятельность на протяжении до 270 минут и за это время пролететь 240 километров. В момент полёта одновременно ведётся разведка и контроль местности. В случае необходимости выдаётся целеуказание. Так же дрон стал всепогодным. 

   Усовершенствованный дрон получил и более устойчивый блок РЭБ. Посмотреть на Supercam S350M можно на военно-техническом форуме «Армия-2024».

#разведывательные беспилотники #армия-2024 #разведывательные бпла #разведывательный дрон #беспилотные системы #supercam s350m #группа компаний беспилотные системы
+
Написать комментарий (0)
На "Армии-2024" показали БТР-22, который должен заменить БТР-82А в ВС РФ
РФ представила турель "Чапай" с искусственным интеллектом для расширения возможностей на поле боя
Ростех планирует продемонстрировать новое роботизированное шасси Каракал на форуме Армия-2024
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Даниэль Араужо заявил, что Galaxy S25 получит первоклассные дисплеи и камеры
4
Группа ГАЗ озвучила цены на новые полноприводные автомобили «Соболь NN»
2
Microsoft намерена без спроса включить функцию BitLocker в Windows 11 24H2 для большего числа ПК
15
ChatGPT внезапно, начал разговаривать голосом пользователя во время тестирования
5
Стартовал этап массового производства смартфонов Apple серии iPhone 16
+
Keychron запускает механическую клавиатуру K2 HE с магнитными переключателями с эффектом Холла
2
Вдохновленный Half-Life 2 российский шутер Vladik Brutal получил хорошие оценки
1
В иске против OceanGate заявлено, что одним из факторов катастрофы мог стать геймпад Logitech F710
4
Remedy подтверждает производство ремейков Max Payne 1 и 2 с огромным бюджетом
2
МО РФ — о работе по отражению вооружённой агрессии ВСУ в Курской области по состоянию на 11 августа
+
Появились подробности касательно дисплея и ёмкости аккумулятора глобальной версии Poco F7
+
Google отключит один из самых популярных блокировщиков рекламы в браузере Chrome
2
Компания ZALA представила комплекс «Ланцет-Э»
+
Создана новая российская ракета для эффективного противодействия F-16 и другим истребителям
+
В Москву поступили новые кроссоверы Mercedes-Benz GLE AMG 2024 ценой 20 млн руб. каждый
3
Reuters: Иран может передать России баллистические ракеты Fath-360 и системы Abiball
+
Генеральный директор Huawei замечен в самолете с первым в мире тройным складным смартфоном
+
Глава корпорации КТРВ Обносов: "ФАБ-5000 не получит модули УМПК"
+
Бюджетный iPhone SE 4 получит Face ID, USB-C, Apple Intelligence и мощный чип Bionic A18
1
Иранские беспилотники-невидимки следят за кораблями ВМС США и Испании в Персидском заливе
3

Популярные статьи

Субъективный обзор лучших фильмов режиссера Гильермо дель Торо
+
Как я потерпел неудачу, пытаясь сделать игровой бомж-ПК на базе процессора Core i3 в 2024 году
47
Как снизить температуру видеокарты на 20 градусов без разбора и смены термоинтерфейса
17
Итоги гоночного уик-энда 10-11 августа
+
Почему разработка софта для Linux это сущий кошмар на примере Installer-SH для Chimbalix
29
О PlayStation 5 Pro, стоимости и перспективах
5
А-235 «Нудоль» - что известно о самой мощной ПРО в мире и почему её прозвали "Убийцей спутников"
10
Линеен ли прирост от разгона 7900ХТХ - проверяем с картинками и большими буквами
61
Патолого-аналитический разбор Xbox Game Pass
19
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7800X3D – почему процессоры AMD нового поколения плохо продаются
18

Сейчас обсуждают

aoxoa1
07:17
На сборке от Васяна с таким не сталкивался. Честно. Битлоке как то в биосе был активен по умолчанию, винда встала, не могу понять почему скорость хэширования низкая. Отключил эту ересь - всё нормализо...
Microsoft намерена без спроса включить функцию BitLocker в Windows 11 24H2 для большего числа ПК
aoxoa1
07:14
Ахтунг моя твоя не понимайт, шнеля, шнеля орбайтен.
Microsoft намерена без спроса включить функцию BitLocker в Windows 11 24H2 для большего числа ПК
Bekhzod Rahimov
07:08
Вот у меня есть реальная статистика по использованным процессорам intel и AMD . Выкупаем процессоры на eBay с 2009 года. Примерно 300 штук в месяц. На апгрейды - I7, i9 под Intel и от 5700X и выше для...
В новом отчете раскрыты реальные показатели отказов процессоров Intel и AMD в месяц
Oleg Tereshkin
07:07
Кстати да ,такая же херня,интересно с чем это связано
Как снизить температуру видеокарты на 20 градусов без разбора и смены термоинтерфейса
El Grechko
07:01
Ты неправильно понял. Я затирал тебе не то что ты жадный, а то что жадный и глупый. И из-за того что ты обладаешь обоими этими свойствами ты и стал подписчиком. Ну и вообще смешно, я пишу тебе никакой...
Патолого-аналитический разбор Xbox Game Pass
El Grechko
06:52
Речь шла о тянет, а не о тянет со звёздочкой. Тв контексте "куда уж больше". Так что твой высер мимо кассы, очевидно, что если тянет на низких, то при увеличении производительности может начать тянуть...
Линеен ли прирост от разгона 7900ХТХ - проверяем с картинками и большими буквами
Ярослав Корсаков
06:40
Очередной наброс на вентилятор от Васюты))
О PlayStation 5 Pro, стоимости и перспективах
Ярослав Корсаков
06:33
Мда... во что превратился оверклокерс. Когда-то ведь хороший сайт был, чисто по компьютерному железу и софту, а сейчас - свалка, где пишут все обо всем.
Учёные выяснили, что употребление оливкового масла во время диеты может быть вредным для организма
bibukov
06:32
Интел сам насрал себе в штаны, клепая каждый год по новому сокету. Что-то до них дошло только начиная с LGA1200, когда кто-то поумнее им подсказал что можно развиваться и в рамках одной платформы (и к...
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
Chihonya
06:14
Дохнут в ваших фантазиях, был вначале косяк с завышенным напряжением, который уже 100 лет как пофиксили,что не скажешь о штеуде с его кирогазами 13-14 серии)))
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7800X3D – почему процессоры AMD нового поколения плохо продаются
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем