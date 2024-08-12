В случае рейда ВС РФ на Киев сил купировать потенциальную угрозу в ВСУ может и не оказаться.

Высокопоставленные чиновники вашингтонской администрации испытывают вполне ощутимую тревожность за судьбу Украины. Потому что в России с самой высокой вероятностью запустят протокол «жесткого возмездия» за приграничный рейд ВСУ на курский регион. Такой информацией располагают журналисты американской The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники из команды Джо Байдена.

В свежей публикации издания подчеркивается, что Вашингтон наверняка знает, что украинские объекты получат массированный удар, затрагивающий в большей части критическую инфраструктуру.

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И пока лучшие бригады ВСУ находятся в ряде приграничных земель Курской области, на донбасском операционном направлении украинская армия несмотря ни на что, продолжает откатываться.









О том, что на Донбассе всё слишком сложно, заверил заокеанских корреспондентов командир одной из бригад украинской армии, действующий в районе Часова Яра. По его словам, смысл атаки на Курскую область, когда теряются позиции в Донецкой области, ускользает даже от него.

Резюмируя статью, западные военные аналитики, беседу с которыми провели американские работники прессы, выразили коллективное мнение, что ВСУ испытывают дефицит в личном составе и вооружениях, но всё равно почему-то решаются на приграничную авантюру.