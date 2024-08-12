Перехват дрона-нарушителя охранного периметра осуществляется в полностью автоматическом режиме.

Беспилотная авиация, в особенности боевая, развивается невероятно быстрыми шагами, в том числе, осваивая новые специальности. От первых дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов, и до разведывательных дронов вместе с транспортировочными БПЛА, появились и новые воздушные аппараты. Это буквально дроны-бомбардировщики и дроны-перехватчики других дронов. Именно последние стали слишком востребованы в эпоху доминирования над полем боя fpv-коптеров, массовость которых буквально не даёт вздохнуть как наступательным действиям бронетехники, так и оборонительным любой из сторон.

И именно как одну из составных частей модульной системы ПВО отечественные специалисты представили дрон-истребитель с внешним видом «хищной» ракеты, разгоняющийся до 300 км\ч и способный активно противоборствовать fpv-дронам оппонента.

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Беспилотный охотник оснащён четырьмя патронами с дробью. Источник изображения: ТГ-канал "Диванный Генштаб"

О новой российской разработке «Центра развития и внедрения инновационных решений» рассказал управляющий компании Станислав Геворкян. По словам руководителя, беспилотник необходим как составная часть перспективной системы ПВО, главное предназначение которой – защитить гражданские объекты и мирную инфраструктуру.

Благодаря своей скорости, отечественный образец сможет догнать практически любой дрон, а оптические сенсоры из наземного блока обнаружения нарушителей охранного периметра сначала обнаружат нарушителя на расстоянии до 5 км, и с одновременным подключением баллистического компьютера, рассчитывающего траекторию полёта, выдадут целеуказание для перехватчика, наводка которого осуществляется в автоматическом режиме. Для уничтожения используется четыре выстрела с дробью.