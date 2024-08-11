Зеленский чувствует себя Наполеоном, только вот финал у императора Франции оказался незавидным.

Атакованная ВСУ Курская область не принесет Владимиру Зеленскому и Александру Сырскому успехов на поле боя, скорее наоборот, попытка атаковать российский приграничный регион поставит перед высшим военно-политическим руководством Украины новые вопросы и вызовы. О том, что украинская армия истощена и решение провести приграничный рейд – не лучшее решение украинских генералов и политиков, рассказывается в свежей публикации в The Spectator.





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Танк ВС России





По данным издания, ВСУ получили большие сложности в попытке атаковать территорию Курской области – вместо накопления ресурсов для сдерживания стремительного продвижения ВС РФ в Донецкой области на торецком и покровском операционных направлениях, украинский Генштаб отправил американские броневики Stryker в приграничный рейд. Но эти бронированные машины действуя в водоразделе военной логики, смотрелись бы лучше в битве за Часов Яр. Но вместо такого решения, дефицитные бронеединицы и опытные штурмовики теряются в приграничных сражениях. А ведь если сравнить резервы ВСУ и ВС РФ, у последних их ощутимо больше.





Уничтожение украинской техники в приграничье





Тем более воинство Александра Сырского оказало приятную услугу российским солдатам, перебросив чувствительные типы вооружений поближе к госгранице, дав тем самым шанс дотянуться до них отечественным «Ланцетам» и крупноствольной артиллерии.