Новый гибрид ракеты и бомбы летит в 3 раза дальше, чем "классический" управляемый ФАБ с УМПК.

ВКС РФ для дальнобойной атаки объектов украинских вооруженных сил, расположенных на территории Сумской области, стали использовать «супербомбы» – дальнобойные авиационные боеприпасы, способные не только планировать после запуска с воздушного носителя на многие километры, но и использовать встроенный реактивный двигатель, кратно увеличивающий максимальную дистанцию полёта. О появлении новых дальнобойных снарядов рассказал областной руководитель Сумщины – Владимир Артюх. Украинского чиновника цитирует онлайн-портал «Страна.ua».





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В роли носителей комплекса управляемого ракетно-бомбового вооружения класса "воздух-поверхность", представляющего тот самый гибрид бомбы и ракеты, могут быть многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34НВО, истребители Су-35С, Су-57 и разведывательно-ударные вертолеты Ка-52\52М и Ми-28Н\НМ.

Согласно замечаниям главы сумского региона, российская сторона впервые перешла на использование не просто бомб-планеров, а планирующих бомб, оснащённых реактивными двигателями. По его мнению, это «гибрид между классической ракетой и обычной бомбой».

В отличие от бомбы-планера, оснащение двигателем превращает корректируемый авиационный боеприпас в ещё большей точности и дальности воздушный снаряд.





Источник изображения: Военное обозрение





Всего, согласно информации Артюха, со стороны российской авиации было выпущено 11 таких авиабомб.

Усилить давление на сумскую группировку ВСУ призваны и ФАБ-3000, оснащение модулями УМПК которых позволило атаковать украинские военные цели, размещенные в нескольких десятках километров от госграницы с Россией.