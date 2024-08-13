Последний контрнаступ может куда больней аукнуться точно такого же бессмысленного удара 2023 года.

Западная техника стала самым настоящим дефицитом для украинской армии, бессмысленно расходующей иностранные образцы вооружений во время своей атаки на российскую Курскую область. О том, что надеясь на политические дивиденды Украина вполне может остаться без зарубежных танков, БМП, БТР и инженерных машин в самое ближайшее время, пишет Newsweek.

В американском издании прокомментировали случай, когда во время атаки на российское приграничье бойцы ВСУ лишились гусеничного БМП Bradley. А ведь эта боевая машина нужна больше во время сдерживания натиска российских ВС в районе харьковского или донецкого региона, что может быть в самом времени стать причиной фатальных последствий для украинского Генштаба.

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Одна из таких боевых машин ВСУ отправилась в свой последний путь в районе госграницы с Россией, где её вполне радужно встретил отечественный "Ланцет", 3-килограммовой ударной части которого легкобронированной машине вполне хватило .





Об атаке российской государственной границы в курском регионе стало известно 6 августа, согласно пресс-службе отечественного МО, в приграничном рейде ВСУ использовали около тысячи своих солдат и офицеров.

Тем временем российские ракетчики 7 августа нанесли удар по подземному бункеру в Харьковской области, когда на важном объекте украинского командования могли находиться генералы Генштаба ВСУ.