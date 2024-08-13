Западная техника стала самым настоящим дефицитом для украинской армии, бессмысленно расходующей иностранные образцы вооружений во время своей атаки на российскую Курскую область. О том, что надеясь на политические дивиденды Украина вполне может остаться без зарубежных танков, БМП, БТР и инженерных машин в самое ближайшее время, пишет Newsweek.
В американском издании прокомментировали случай, когда во время атаки на российское приграничье бойцы ВСУ лишились гусеничного БМП Bradley. А ведь эта боевая машина нужна больше во время сдерживания натиска российских ВС в районе харьковского или донецкого региона, что может быть в самом времени стать причиной фатальных последствий для украинского Генштаба.
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Одна из таких боевых машин ВСУ отправилась в свой последний путь в районе госграницы с Россией, где её вполне радужно встретил отечественный "Ланцет", 3-килограммовой ударной части которого легкобронированной машине вполне хватило .
Об атаке российской государственной границы в курском регионе стало известно 6 августа, согласно пресс-службе отечественного МО, в приграничном рейде ВСУ использовали около тысячи своих солдат и офицеров.
Тем временем российские ракетчики 7 августа нанесли удар по подземному бункеру в Харьковской области, когда на важном объекте украинского командования могли находиться генералы Генштаба ВСУ.