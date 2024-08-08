Зеленский любит рисковать, но это не партия в покер: потеря Донбасса для ВСУ всё ближе.

Западные военные аналитики никак не могут понять, зачем украинскому Генштабу и лично Владимиру Зеленскому нужно было подготовить сводную армейскую группу и соответственно отдать приказ на крупную атаку Курской области. При этом вместо так называемых ударов прокси-команд, осуществленных ранее, в дело были пущены регулярные силы ВСУ. Для этого были задействованы как минимум сводные батальоны из 5 бригад, сведенные в единый таран.

Разумеется, если взглянуть на карту СВО, большинство из военнослужащих сводных групп необходимо держать в районе Торецка и Покровска наряду с Часов Яром. Но вместо вполне логичных шагов Киев решил рискнуть. О чем пишет Forbes.

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Каким образом можно понять действия украинских генералов, если соединения ВСУ, сдерживающие натиск россиян в ряде городов Донбасса, остаются фактически полупустыми и соответствующим образом недоукомплектованными. В то самое время, пока две украинские механизированные бригады пытаются подойти к курской Судже. Штатный обозреватель журнала Дэвид Экс никак не может взять в толк такое поведение.

Предполагается, что переброска таких крупных сил заставит Валерия Герасимова отступить с Донбасса путем переброски наиболее боеспособных подразделений в Курскую область. Но есть нюанс – у Москвы есть резервы и без такого резкого шага. А вот у Киева их нет.

Что будет, если русские генералы не купятся на это и с тем же высоким темпом продолжат отвоевывать земли Донбасса, задается вполне резонным вопросом Экс, считающий, что не в сегодняшнем положении главкому ВСУ Александру Сырскому надо рисковать.