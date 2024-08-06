Теперь поддержка ВСУ пойдет только на весельных лодках или по дну.

Попытка без проблем наладить снабжение украинской группировки по ту сторону Оскола благодаря вовремя прилетевшей ракете Х-38МЛ оказалась в очередной раз неудачной. Точный прилёт ракеты малой дальности авиационного базирования превратил мостовой переход в инженерную конструкцию без пользы. Как пишет ТГ-канал «Изнанка», успешная атака звена оперативно-тактической авиации ВКС РФ, состоящая из многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34НВО, выполнена воздушным подразделением Западной группировки войск.

Как пишет ТГ-канал «Русское оружие», конструкция через реку использовалась как наиболее удобный участок для обновления личного состава и техники украинских подразделений, находящихся в зоне боевых действий.

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Дальность пуска обновленной Х-38 всех модификаций составляет 80 километров. Боеприпас приспособлен для атаки неподвижных и мобильных целей.





Удар оказался настолько точным и результативным, что даже пешим порядком посредством моста на ту сторону не добраться – инженерный пролёт обрушился весь.

Новость о том, что модификации Х-38 являются самым настоящим вызовом для ВСУ, в частности для разрушения инженерных транспортных сооружений, не уникальна – только за минувший июль без моста остались силы ВСУ в поселении Щербиновка в зоне СВО.









Обычно для поражения стационарных сооружений с постоянной «точкой прописки», используются версии ракет, оснащенные блоками наведения ГЛОНАСС-/GPS-навигации, потому что объект неподвижный и имеет четкие географические координаты, как раз необходимые для введения в полётный компьютер высокоточного и достаточно мощного боеприпаса. В большинстве случаев взрывчатки оказывалось достаточно для разрушения не только обычных целей, но и значимо защищенных объектов.