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Madarator
Высокоточная ракета Х-38 обвалила мостовой переход, который ВСУ использовали для ротации
Теперь поддержка ВСУ пойдет только на весельных лодках или по дну.

   Попытка без проблем наладить снабжение украинской группировки по ту сторону Оскола благодаря вовремя прилетевшей ракете Х-38МЛ оказалась в очередной раз неудачной. Точный прилёт ракеты малой дальности авиационного базирования превратил мостовой переход в инженерную конструкцию без пользы. Как пишет ТГ-канал «Изнанка», успешная атака звена оперативно-тактической авиации ВКС РФ, состоящая из многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34НВО, выполнена воздушным подразделением Западной группировки войск. 

    Как пишет ТГ-канал «Русское оружие», конструкция через реку использовалась как наиболее удобный участок для обновления личного состава и техники украинских подразделений, находящихся в зоне боевых действий. 

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Дальность пуска обновленной Х-38 всех модификаций составляет 80 километров. Боеприпас приспособлен для атаки неподвижных и мобильных целей.


   Удар оказался настолько точным и результативным, что даже пешим порядком посредством моста на ту сторону не добраться – инженерный пролёт обрушился весь. 

   Новость о том, что модификации Х-38 являются самым настоящим вызовом для ВСУ, в частности для разрушения инженерных транспортных сооружений, не уникальна – только за минувший июль без моста остались силы ВСУ в поселении Щербиновка в зоне СВО. 



   Обычно для поражения стационарных сооружений с постоянной «точкой прописки», используются версии ракет, оснащенные блоками наведения ГЛОНАСС-/GPS-навигации, потому что объект неподвижный и имеет четкие географические координаты, как раз необходимые для введения в полётный компьютер высокоточного и достаточно мощного боеприпаса. В большинстве случаев взрывчатки оказывалось достаточно для разрушения не только обычных целей, но и значимо защищенных объектов. 

#х-38 #х-38мл #х-38-млэ уничтожает мост #разрушение украинской понтонной переправы #разрушенный мост
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Сразу три разведывательных БПЛА навели ракету Х-38МЛ на базу ВСУ в Херсонской области
Новая модификация ракеты Х-38МЛ поразила пункт временного размещения ВСУ
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