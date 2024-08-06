А "внезапный" кризис на рынке ценных бумаг в США может оставить Украину вообще без любого финансирования.

ВСУ могут остаться без дальнобойных ракет, предоставляемых правительством США, если большой военный конфликт замаячит на Ближнем Востоке. Информацию о том, насколько Киев сейчас бдительно следит за непростой ситуацией, разворачивающейся между Израилем с одной стороны, и Ираном, йеменскими хуситами, Хезболлой с другой, рассказал британский аналитик Александр Меркурис. По словам эксперта, Владимир Зеленский и его руководство крепко сжимают кулаки за то, чтобы военный ответ иранской армии не был слишком «хлестким и существенным». Потому что в таком случае, поставки западного оружия для нужд украинской армии, если и состоятся, будут существенно сокращены.





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Официально военная помощь от США будет исчерпана к будущему сентябрю.





Так Меркурис считает, если израильской армии потребуются дальнобойные ракеты, то первым, к кому он обратится, будет Вашингтон. Запас таких ракет в США ограничен, поэтому Украине придется «делить» их с официальным Иерусалимом. А поскольку Израиль главный союзник США на Ближнем Востоке, то Киеву придется «подвинуться».

Поэтому именно ситуация недавних дней, когда иранское руководство пообещало дать суровый ответ, хотя напрямую не затрагивают Украину, так сильно беспокоят Зеленского и его команду: никто из них не будет готов, что всё внимание будет уделено конфликту на Ближнем Востоке вместо украино-российского.