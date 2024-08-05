По мнению самих украинских бойцов, ничто "не утрамбовывает" оборону ВСУ так сильно, как точный удар планирующим авиационным боеприпасом.

Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34НВО ВКС России удачно отработали позиции украинской армии планирующими боеприпасами, атаковав бомбами ФАБ-500 с предустановленными модулями УМПК пункт временной дислокации ВСУ. Кадры боевой работы российского экипажа одного из бортов, выполнившего боевую миссию в зоне боевых действий на СВО, опубликовало Министерство обороны РФ.

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Су-34НВО расшифровывается как "Новые возможности" и отличается от классической "Тридцатьчетверки" улучшенными системами РЭБ и обновлёнными блоками управления вооружением и наведения. Под оными не в последнюю очередь подразумевается использование тех самых бомб с УМПК вплоть до использования ФАБ-3000.

В ведомстве повторили, что главное преимущество обновленных осколочно-фугасных бомб серии ФАБ-500 – это блоки управления и коррекции, сделавшие рутиной удары боеприпасами-планерами с безопасной дистанции по военным целям, расположенным на значительном удалении от позиций ЛБС.

"Пятисотка"

Предваряло же начало боевой работы точное подтверждение информации от разведчиков, переславших экипажам координаты объектов ВСУ и отчитавшихся после о факте точного прилёта по периметру украинской обороны и точки дислокации.

А наблюдая кадры бомбардировки, можно заметить, как отцепленные от подвески бомбы осуществляют предполётную трансформацию, раскрывая ранее сложенные крылья, благодаря которым авиационный боеприпас и может «путешествовать» на значительное расстояние, составляющее 50 км. О том, что попадание было куда нужно, свидетельствует плотный слой дыма на горизонте. И даже бетонные фортификационные укрепления по зубам отечественной 500-килограммовой авиабомбе – 200 килограмм взрывчатки имеют большую заявку на успех в практически любом случае.