Детонация получилась настолько эпичной, что в обычном взрыве тротила можно легко "узнать" тот самый ядерный гриб. Но это просто обычный ФАБ.

В российском сегменте Телеграм-каналов, освещающих СВО, набрала популярность запись видеокадров объективного контроля, на которой в районе боёв за город Нью-Йорк (Новгородское) заметно гигантское грибообразное облако, слишком похожее не на детонацию крупной осколочно-фугасной бомбы, такой как ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции, а на тот самый ядерный подрыв. Но нет, облако образовалось в результате удачного попадания 3-тонной бомбы в фортификационное укрепление украинских вооруженных сил и не имеет никакого отношения взрыву тактического ядерного боеприпаса.





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Су-34НВО и набирающий ход управляемая бомба-планер ФАБ-3000. Источник изображения: ТГ-канал «Диванный Генштаб»





ВКС РФ без устали трудятся «над переформатированием» защитных сооружений украинской обороны, атакуя силы ВСУ, закрепившиеся в пригородных районах Торецка. Тем более местная ПВО украинской армии оказалась разбита ранее. Теперь наземные войска украинских солдат и офицеров в непрерывном режиме подвергаются атаке воздушных средств огневого подавления, начиная от планирующих бомб различных калибров, таких как ФАБ-250 и далее по списку, до управляемых тактических ракет и классических НУРСов. В сводных атаках принимают участие и ударно-разведывательные вертолёты Ми-28НМ «Ночной охотник» и обновлённые Ка-52М «Аллигатор».





Массивное облако после прилёта 3-тонной бомбы с 1200 килограммами взрывчатки по украинским позициям в Нью-Йорке. Источник изображения: ТГ-канал «Военный осведомитель»





Предполагается, что авиация облегчает боевую работу для российских штурмовиков, начавших атаку на Торецк с разных направлений. И именно захват Нью-Йорка, как пригорода торецкой городской агломерации, позволит с наибольшей скоростью завершить и взятие Торецка.





Оперативная обстановка в битве за Нью-Йорк. Источник изображения: ТГ-канал «Диванный Генштаб»





Гипотетическое взятие Торецка ставит перед украинским Генштабом новые вопросы и вызовы: как оборонять агломерацию Краматорск-Славянск, если Нью-Йорк и Торецк падут.