Украинским военным оказалось слишком мало годового обучения, чтобы узнать "с какой стороны" садиться в кабину пилота.

С наибольшей вероятностью, полученные только на днях американские истребители, не смогут быть тотчас брошены в бой Воздушными силами Украины по ряду объективных причин, если украинское руководство не хочет во время первого подъема в воздух одномоторного F-16 потерять его сразу же. Именно один месяц отводит отечественный военный специалист из РЭУ имени Плеханова на появление зарубежного самолёта на боевой миссии. Речь идёт о предсказании, высказанном Олегом Глазуновым, занимающим должность доцента кафедры политического анализа.





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Американские и другие иностранные пилоты учатся годами, чтобы с высокой эффективностью выполнять задачи на F-16. При этом перед курсантами изначально не стоит языковая проблема. Могли ли за год, практически не знающие английского языка украинские пилоты освоить сложнейший истребитель поколения 4+, вопрос сугубо риторический.





По словам эксперта, те месяцы обучения, которые украинские офицеры прошли в странах НАТО, абсолютно ничего не значат в контексте боевого мастерства. Американский военный продукт, тем более авиационный, достаточно сложная штука, поэтому все инструкции к лётным единицам, переданные Нидерландами, должны быть разобраны. А они написаны далеко не на родном для украинцев языке.

После этого пилоты местных ВВС должны совершить серию тренировочных вылетов, чтобы удалось «прочувствовать» боевую машину – ведь возможно времени сделать это во время незапланированного на горизонте появления российских истребителей или перехватчиков из состава звеньев оперативно-тактической авиации у ВСУ не будет. Именно в этот момент времени украинские лётчики будут максимально уязвимы, как и их новая техника.

И только как пройдут эти два этапа, украинские генералы и политическое руководство могут отдать приказ на боевую задачу, считает эксперт.