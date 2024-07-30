Автомобильная фирма Tesla, возглавляемая известным бизнесменом Илоном Маском, отозвала для коррекции как минимум 1,8 млн. электромобилей на территории США. Сделано это было по причине отказа программной оболочки. С таким заявлением выступил Newsweek, приводя в качестве доказательств информационное оповещение от национального управления безопасности дорожного движения США.
В качестве основной проблемы приводится сбой, не оповещающий о ситуации, если капот транспортного средства не закрыт. Объясняется, что гипотетическая ситуация, когда такой не до конца закрытый капот откроется полностью прямо время движения электротранспорта, может вызывать аварийную ситуацию.
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В качестве проблемных перечисляется автомобили периода 2020-2024 годов выхода, такие как Model 3\ S\X\Y.
В руководстве Тесла прокомментировали, что не располагают какими-либо данными, свидетельствующими наглядно, что автомобили попали в аварию из-за неправильного функционирования датчика открытия капота. Но на 20 июля служба поддержки получила три жалобы, что инциденты из-за неправильной работы внутренних программ могут привести к дорожным авариям.
В настоящем времени известно об оперативном обновлении от Tesla, исправляющим проблему. Об этом отчиталось Национальное управление безопасности дорожного движения.