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Madarator
В США отозвали более 1,8 миллиона автомобилей Tesla из-за программной ошибки в датчике
В отличие от Intel, репутация для Tesla это вовсе не пустой звук.

   Автомобильная фирма Tesla, возглавляемая известным бизнесменом Илоном Маском, отозвала для коррекции как минимум 1,8 млн. электромобилей на территории США. Сделано это было по причине отказа программной оболочки. С таким заявлением выступил Newsweek, приводя в качестве доказательств информационное оповещение от национального управления безопасности дорожного движения США.

   В качестве основной проблемы приводится сбой, не оповещающий о ситуации, если капот транспортного средства не закрыт. Объясняется, что гипотетическая ситуация, когда такой не до конца закрытый капот откроется полностью прямо время движения электротранспорта, может вызывать аварийную ситуацию.  

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   В качестве проблемных перечисляется автомобили периода 2020-2024 годов выхода, такие как Model 3\ S\X\Y.

   В руководстве Тесла прокомментировали, что не располагают какими-либо данными, свидетельствующими наглядно, что автомобили попали в аварию из-за неправильного функционирования датчика открытия капота. Но на 20 июля служба поддержки получила три жалобы, что инциденты из-за неправильной работы внутренних программ могут привести к дорожным авариям.

   В настоящем времени известно об оперативном обновлении от Tesla, исправляющим проблему. Об этом отчиталось Национальное управление безопасности дорожного движения.

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