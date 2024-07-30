Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
В России продолжается разработка "Искандер-1000" – ракетного комплекса с дальностью пуска до 1000 км
В случае появления на передовой данного ПТРК его опасность для ВСУ превысит таковую у гиперзвукового "Кинжала"

   На фоне одного из серии удачных пусков классического оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», уничтожившего пусковую установку M270 MLRS, в России объявили о продолжении разработки баллистического проекта новой ракеты, получившей название проект «Искандер-1000», предназначенного для уничтожения целей на расстоянии 1000 км или более. При этом для нового боеприпаса создаётся и модернизированная боевая часть, имеющая угловое отклонение от цели не более 5 метров, что для 300-килограммового заряда взрывчатого вещества не слишком критично.

реклама

   Согласно косвенным сведениям украинского ресурса Defense Express, по конфигурации новая разработка весьма близка с буквенно-цифровой аббревиатурой 9М723-1/К5, под которой скрывается существующая баллистическая ракета для «Искандера» в осколочно-фугасным или кассетным исполнениях, о чем пишет ТГ-канал «Русское оружие».

   Известно, что первая ракета «Искандер-1000» уже есть и была испытана в мае текущего года, продемонстрированная в видеоматериалах, посвященных 78-летней годовщине полигона Капустин Яр. Предполагается, что указанная в гипотетических характеристиках дальность полёта гарантируется увеличенным на промежуток в 10-15% объемом твердотопливного материала, что позволяет двигателю дольше работать. Есть отличия и по части топлива – с наибольшей вероятностью в качестве последнего будет использована более  энергетизированная смесь на основе октогена, сообщающая новой ракете скорости до 3100 м/с, эквивалентным предельной скорости аэробаллистического Х-47М2, больше известного как авиационная гиперзвуковая ракета «Кинжал».

В отличие от "Кинжала", время спасительной реакции у ВСУ вместо 15-20 минут после сообщения о вылетах МиГ-31К с Х-47М2 на борту, при вылете нового "Искандер-1000" у украинских офицеров и командования есть лишь временной промежуток от 2 до 7 минут. Источник изображения: ТГ-канал "Русское оружие"

   Предполагается, что если снизить массу БЧ на 100 кг до веса в 200 кг, то перспективной ракете будет по силам пролететь и все 1300 км.

   В качестве системы наведения будет использована ГЛОНАСС-/GPS навигация с блоками РЭБ-защиты, работающих на частотах X/J/Ka-диапазонов.

#искандер #дальнобойная версия искандера #искандер-1000
+
Написать комментарий (0)
"Искандер" атаковал промзону в Краматорске и уничтожил HIMARS вместе с танками и "Градами" ВСУ
ВС России ударом "Искандера" поразили американскую РСЗО MLRS рядом с Новотроицким
МО: Расчет "Искандера" ликвидировал до 40 зарубежных инструкторов и 60 военнослужащих ВСУ в Харькове
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У РФ появились новые дешёвые дроны-камикадзе "Гербера", сделанные из пенопласта и фанеры
9
Российский Су-35С установил рекорд, сбив МиГ-29 на расстоянии 213 км
2
Мост, который в Казахстане ждали со времен СССР, построят к концу 2024 года
+
В России построят первый завод по производству специальных преформ для оптоволоконной продукции
+
Новая версия БМПТ "Терминатор" для защиты от Abrams и других танков стала оснащаться ПТРК "Атака-Т"
+
Lada Largus вернулась на российский рынок, но с покупкой стоит подождать
+
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
45
Киев передумал использовать поступившие американские истребители F-16
4
Су-35С установил мировой рекорд, перехватив дальнобойной ракетой МиГ-29 ВСУ на дистанции 213 км
4
Моделирование показало, что Солнце способно захватывать планеты-изгои на расстоянии до 3,8 св. лет
3
Идёт разработка чипа Kirin 9100 с энергоэффективностью на уровне Snapdragon 8 Gen 2
+
В Саратовской области стартовало строительство моста через реку Большой Иргиз
+
Космический телескоп Хаббл запечатлел крупное скопление миллионов звёзд из раннего космоса
1
Индийская ракета AD-1 демонстрирует возможности на уровне лучших мировых аналогов
+
Новый порядок экзаменов на права не касается электросамокатов, заявили в МВД
+
Honor, Xiaomi и Realme готовят новые недорогие смартфоны
+
Redmi Note 14 будет оснащен 1,5K-дисплеем и 50-мегапиксельной камерой
3
Новая версия приложения «Часы» даёт представление об изменении дизайна One UI 7
1
ВМС Китая установят боевые лазеры на подводные лодки
+
Истребители Су-57 активно используются в СВО, выполняя боевые задачи наравне с Су-35 и Су34
1

Популярные статьи

О ПАК ДА "Посланник" - самая полная информация о новейшем стратегическом бомбардировщике РФ
6
Итоги гоночного уик-энда 27-28 июля
4
5 необычных лайфхаков для пользователей Steam
7
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
9
Как прошло открытие Олимпиады 2024 в Париже
66
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
21
Разбираемся, почему на смартфонах вздуваются аккумуляторы, и как избежать проблем с батареей
7
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
109
Как продлить жизненный цикл SDD, сделав работу системы максимально быстрой и эффективной
10
Как работает электричество и когда оно было изобретено
4

Сейчас обсуждают

Колючка
22:26
Ну сейчас то 4090 стоит 220, а 7900хт 110.
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
Илья Белый
22:22
Масштабирование нормальное, но часто его надо вручную ставить. Свойства ярлыка или приложения->Cовместимость->параметры высокого DPI->перераспределить режим масштабирования->Система
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
Илья Белый
22:19
ну да, ну да, маркетинг, давай тогда не развиваться вообще тогда. Как бы по факту увеличивают плотность пикселей для большего комфорта. А масштабировать надо уметь, свойства ярлыка или приложения->Cов...
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
Blaze Night
22:16
взял бы лучше по скидке 12900к
Игры начали выводить сообщения о наличии в ПК проблемных процессоров Intel
Анатолий Павлюшин
22:12
Красные карты никому не нужны
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
Gamandril
22:04
Думаю ты прав. Он один из тех кто претендует на премию состоящую из купания в навозе. Другие хотя бы пытаются что-то путное выдать чтобы хоть немного прикрыть выдаваемый срам.
Как продлить жизненный цикл SDD, сделав работу системы максимально быстрой и эффективной
John Doe
21:50
Да ты тоже тратишь время на этого овоща. Забей. Хотя, поджигать его пукан иногда интересно
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
Владимир Феоктистов
21:49
Все верно, красные карты как были днищем для амуде фанатиков, так им и остались
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
Nvidia&Intel Hater
21:49
Просто он не в курсе .кто этот покемон Clamwult,он же Тармент ,Коссак и куча еще ников
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
Константин Бородаенко
21:48
Сбой развязал им руки, они теперь могут и наверное сделают ограничение доступа к ядру, как у яблок. Просто в своё время их ЕС заставил предоставить полноценный доступ к ядру.
Microsoft меняет ядро Windows 11 после массового сбоя: как Rust поможет в безопасности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем