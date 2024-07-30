В случае появления на передовой данного ПТРК его опасность для ВСУ превысит таковую у гиперзвукового "Кинжала"

На фоне одного из серии удачных пусков классического оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», уничтожившего пусковую установку M270 MLRS, в России объявили о продолжении разработки баллистического проекта новой ракеты, получившей название проект «Искандер-1000», предназначенного для уничтожения целей на расстоянии 1000 км или более. При этом для нового боеприпаса создаётся и модернизированная боевая часть, имеющая угловое отклонение от цели не более 5 метров, что для 300-килограммового заряда взрывчатого вещества не слишком критично.

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Согласно косвенным сведениям украинского ресурса Defense Express, по конфигурации новая разработка весьма близка с буквенно-цифровой аббревиатурой 9М723-1/К5, под которой скрывается существующая баллистическая ракета для «Искандера» в осколочно-фугасным или кассетным исполнениях, о чем пишет ТГ-канал «Русское оружие».

Известно, что первая ракета «Искандер-1000» уже есть и была испытана в мае текущего года, продемонстрированная в видеоматериалах, посвященных 78-летней годовщине полигона Капустин Яр. Предполагается, что указанная в гипотетических характеристиках дальность полёта гарантируется увеличенным на промежуток в 10-15% объемом твердотопливного материала, что позволяет двигателю дольше работать. Есть отличия и по части топлива – с наибольшей вероятностью в качестве последнего будет использована более энергетизированная смесь на основе октогена, сообщающая новой ракете скорости до 3100 м/с, эквивалентным предельной скорости аэробаллистического Х-47М2, больше известного как авиационная гиперзвуковая ракета «Кинжал».

В отличие от "Кинжала", время спасительной реакции у ВСУ вместо 15-20 минут после сообщения о вылетах МиГ-31К с Х-47М2 на борту, при вылете нового "Искандер-1000" у украинских офицеров и командования есть лишь временной промежуток от 2 до 7 минут. Источник изображения: ТГ-канал "Русское оружие"

Предполагается, что если снизить массу БЧ на 100 кг до веса в 200 кг, то перспективной ракете будет по силам пролететь и все 1300 км.

В качестве системы наведения будет использована ГЛОНАСС-/GPS навигация с блоками РЭБ-защиты, работающих на частотах X/J/Ka-диапазонов.