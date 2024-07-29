При этом Киеву надо ещё успеть "дождаться", когда американские самолёты долетят в виде помощи до украинских аэродромов.

Почему-то в украинских военных и политических кругах «по умолчанию» считается, что как только американские F-16 пересекут государственную границу с Польшей и будут поставлены на вооружение Воздушных сил ВСУ, то сразу Киев начнет доминировать на полях сражений над российской армией, хотя в настоящий момент фиксируется повсеместное отступление украинских подразделений, достаточная военная помощь для которых вроде бы поступила в самый критический момент. Но стабилизировать линию украинской обороны не получается и она продолжает сдвигаться на запад.

И новость о том, что легкие американские истребители ситуацию тут же не исправят, вышла из-под пера редакции The New York Times, когда местные журналисты перечислили четыре фактора, почему F-16 сразу же не помогут.

реклама









Как оказалось, украинская военная авиация остро нуждается в гораздо большем количестве обученных летчиков. Но даже если б опытных пилотов было больше, в роли ещё одного ограничивающего фактора выступает малое количество зарубежных воздушных машин: 26 самолётов, передать которые обещали западные страны, явно не достаточно для доминирования в небе.

При этом, время с передачей упущено – российские оборонные специалисты успели защитить свою оборонную инфраструктуру. В качестве этой меры понимается переброска к линии передовой и ближним тылам России средств ПВО воздушного и наземного планов. Речь идёт о высотных высокоскоростных перехватчиках МиГ-35БМ, многофункциональных истребителях Су-35С, установках ПВО С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь».

Всё это в комплексе, как считают иностранные работники прессы, делают эффект от применения F-16 крайне ограниченным.