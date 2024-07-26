Тактика Сырского "Держать позиции до последнего" теперь не срабатывает.

Как бы не отрицали очевидные успехи российских сил в украинском Генштабе, двигающихся уверенным «катком» в направлении Покровска, прогресс ВС РФ заметили и в западной прессе, выпустив критическую заметку в отношении украинского командования. Очевидную проблему для украинской армии подсветили в свежей публикации The War Zone.

В заметке указывается, что не только российские информационные каналы знают об успехах ВС России, но и украинская пресса. Именно военный обозреватель Юрий Бутусов один из первых указал, что российская сторона демонстрирует заметную позитивную динамику, только за последнюю неделю сместив свои передовые позиции на 6000 метров в сторону мирноградо-покровского направления. И если российская сторона сломит оборону здесь, то непосредственная опасность будет нависать уже над днепропетровским регионом Украины.

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На текущий момент передовые российские отряды располагаются на расстоянии в 19 км от Мирнограда. А уже в 5 км находится ключевой Покровск. При этом российские генералы наверняка знают, что оперативное командование ВСУ на покровском направлении откровенно слабо, чем высшие офицеры Генштаба РФ пользуются.





Продвижение в направлении н.п. Желанное на покровском направлении. Источник изображения: ТГ-канал "Диванный Генштаб"





В качестве примера Бутусов привел приблизительный план действия российских ВС, атакующих ровно те украинские бригады, чье управление и командная организация оставляет желать лучшего. С самой высокой вероятностью таким соединениям ВСУ, держащим оборону на передовой, приходится отходить. Из-за этого украинскому Генштабу приходится всё время подключать резервы, делая шансы для Киева накопить дополнительные силы крайне мизерными.