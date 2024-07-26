Результативно заглянуть "на огонёк" удалось при помощи российских БПЛА, оснащенных длиннофокусными тепловизорами.

Что такое хороший тепловизор и качественная оперативная связь с огневой поддержкой, оснащённой баллистическими ракетами, на личном опыте убедились украинские офицеры из состава 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, посчитавшие, что ночное время суток на 100% обезопасит арсенал с ракетно-артиллерийским вооружением от обнаружения российской разведкой. Но как это обычно бывает, халатность дорого обошлась во всех смыслах отличившихся своей небрежностью и недооценкой возможностей ВС РФ для украинских командиров. Ведь по ровному счёту оказалось, что слишком лёгкое отношение к маскировочным мероприятиям поставило под угрозу западное дефицитное вооружение и часть полевых подразделений, решивших укрыться на территории Краматорского механического завода. Соответствующие кадры объективного контроля «ночных версий» БПЛА, показавших наглядно, чем обернулась ошибка украинских полковников, появились в ТГ-канале «Изнанка».





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Наблюдая видео, снятое разведывательным дроном РФ, заметны большие сполохи ночного взрыва. Именно так выглядит прямой прилёт ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», чья осколочно-фугасная боевая часть проломила железобетонное покрытие крыши и тяжелыми осколками заставила сдетонировать укрытую на территории крупного промышленного предприятия украинскую и иностранную военную технику.





Универсализм «Искандера» и глубокая линейка боевой начинки позволяет российскому ракетному комплексу одинаково хорошо справляться с целым комплексом наземных целей, начиная от систем ПВО и ПРО, и заканчивая тяжелой техникой и защищенными бункерами.









По результату сверхточного удара 9К720, как пишет отечественное МО, была выведена из строя мобильная установка M142 HIMARS, и в след за нею уничтожены пять ПУ украинских «Градов» и пять танков. Так же в ангаре находились не менее десяти ББМ, которые тоже были выведены из строя.