Но если не простой украинец, то кто тогда будет сидеть в окопах? Не украинским же чиновникам или депутатам в самом деле заниматься этим.

Новобранцы, призыв в украинскую армию которых прошел в силовом ключе, не горят особым желанием отправляться в окопы на передовую или ещё каким-то иным способом сражаться за Украину. Полным отсутствием мотивации среди мобилизованных в украинские вооруженные силы поделились кадровые военнослужащие 49-го батальона ВСУ, беседа с которыми была записана бельгийскими телевизионщиками из RTBF.

По словам солдат, те кто был принудительно призван в украинскую армию, не могут забыть свою мирную жизнь и быт.

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При этом приводятся сведения, что 49-е стрелковое подразделение состояло полностью из добровольцев, по этому качеству личного состава считаясь элитным. Но российская СВО привела к тому, что первоначальный кадровый состав был практически полностью выбит и травмирован. Заступить им на замену должны были мобилизованные, но партия последних сражается не лучшим образом, поэтому комплектование таким образом батальона необходимо изменить. По мнению старослужащих, не желающие сражаться солдаты – не лучшая основа для армии, так как их действия в зоне боевых действий полностью бесполезны.

Тем временем Владимир Зеленский своим указом продлил действие военного положения и мобилизации до грядущего ноября, когда на территории США состоятся президентские выборы.