Но проблемы для Генштаба ВСУ только ошибочными перехватами не ограничиваются.

Существенное количество украинских ударных дронов и разведывательных fpv-коптеров не могут долететь до передовых российских позиций и ближнего тыла ВС РФ из-за того, что группы «радиоэлектронного реагирования» украинской армии в массовом порядке стали воздействовать на свои же собственные дроны. Всё это стало причиной масштабной дезорганизованности таких подразделений. И по результату эффективность действий украинских операторов БПЛА стала эквивалентной крайне низким значениям. По мнению редакции американского Forbes это происходит не просто так, а исходит от российской стороны, умелым и быстрым продвижением мешающей украинским коллегам из ВСУ организовать устойчивую оборону на своих позициях.





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Иностранные журналисты указали, что улучшение оперативного мастерства российских старших офицеров и опыт тактического взаимодействия штурмовых групп ВС России позволил получить продвижение на донбасской ЛБС со средней скоростью 1 километр за 24 часа. При этом для украинского Генштаба открывается гипотетический крайне опасный сценарий. Последний заключается в потенциальном выходе через 15 километров к окраинам Мирнограда и Покровска, которые по собственному признанию украинцев являются теми самыми «Воротами на Днепропетровщину». Речь идёт о текущем успехе 3-х российских полков, ведущих наступление на покровском операционном направлении.